Hanoi (VNA)- Mientras el panorama de la economía mundial es sombrío debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 y la inestabilidad impredecible de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), que entró en vigor oficialmente el 1 de agosto de 2020, es considerado muy positivamente por la opinión pública internacional, como un evento especial, un raro punto brillante en las actividades de comercio internacional en tiempos difíciles.

El nuevo Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA), que entró en vigor el 1 de agosto de 2020, ha dado muchas señales positivas para las exportaciones de arroz de Vietnam. Foto: VNP

Se espera que el EVFTA aporte grandes beneficios en resiliencia, crecimiento y desarrollo sostenible para la economía de Vietnam, la UE y también a terceros al participar en esta cadena global del valor. Por ello, no es sorprendente que se considere un acuerdo histórico que creará una mayor oportunidad de ganar para ambas partes que cualquier tratado de libre comercio (TLC) que Vietnam tuviera antes.

Expectativa europea

Antes del EVFTA, Vietnam y la UE eran importantes socios comerciales. Para la UE, Vietnam no solo es un mercado potencial importante, dinámico, estable con un gran consumo de casi 100 millones de personas, sino también un punto de conexión óptimo para que las empresas europeas puedan llegar a un mercado más amplio, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). No es difícil imaginar las expectativas de los inversores europeos ante el EVFTA, especialmente en el contexto del impacto de la epidemia de COVID-19 y la situación económica y comercial mundial.

En términos de inversión, la UE ha desplegado 2 244 proyectos en esta nación indochina con un capital registrado de 24 670 millones de dólares, sin mencionar otros proyectos importantes a través de terceros países.

Otro ejemplo muestra claramente que Vietnam siempre ha sido un mercado importante para la UE. Aunque en los primeros ocho meses de este año, debido al impacto de la pandemia, la facturación de importaciones entre Vietnam y algunos países y regiones disminuyó, la de la UE aumentó. Por ejemplo, la de Corea del Sur se redujo un 8,3 % (28,7 mil millones de dólares) y la de la Asean un 9,2 % (19,4 mil millones de dólares), pero la de la UE creció un 4,7 % (alcanzando los 9,5 mil millones de dólares).

En realidad, hoy en día, debido a los altos ingresos de los vietnamitas, la demanda de bienes de alta gama, incluidos los de Europa, está aumentando rápidamente. Por esa razón, en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y muchas otras grandes ciudades no es difícil encontrar salones de autos de lujo, como Mercedes-Benz, BMW y Peugeot, o tiendas de moda de famosa marcas europeas, como Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Lacoste, Prada..., algo difícil de imaginar 50 años atrás. Además, en áreas menos conocidas como las de equipos médicos, productos farmacéuticos, químicos, bancarios, maquinarias de alta tecnología, aeronaves civiles, seguros y otros de inversionistas europeos son actualmente de especial interés para los vietnamitas.

No es casualidad que el periódico canadiense Financial Post cite la evaluación de la UE que estima al EVFTA como “el acuerdo de libre comercio más ambicioso” que el continente haya firmado con un país en vías de desarrollo. Los expertos explicaron que, con tal convenio, Europa no solo obtiene grandes beneficios de Vietnam, una de las economías emergentes más exitosas del mundo, sino que a través de esta nación, con una sólida posición e influencia en la Asean, las empresas europeas pueden penetrar más profundamente en el mercado considerado el más dinámico del planeta, con más de 600 millones de personas. Hay previsiones de que, junto con el TLC que la UE ha firmado con Singapur, el EVFTA será un modelo y un trampolín para que la Unión Europea establezca más acuerdos de este tipo con otros miembros de la Asean, o incluso un TLC multilateral UE-Asean.

Puede decirse que la UE espera que el EVFTA traiga muchos efectos positivos porque se trata de un convenio firmado con un país cuya economía es muy complementaria a la europea. Vietnam cuenta con numerosos productos que Europa necesita e importará muchos productos de los fabricantes de la UE.

Al referirse al EVFTA, el presidente de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham), Nicolas Audier, subrayó que el 80 % de los miembros de esa entidad son optimistas ante las perspectivas comerciales en esta nación. “EuroCham, que representa a más de 1 000 empresas e inversores europeos en Vietnam, está dispuesta a cooperar con el país indochino para garantizar que todas las partes puedan ʻdesbloquearʼ el conjunto potencial del EVFTA en la actualidad y en el futuro”, aseguró.

Exportaciones, IED... y oportunidades de Vietnam

Se considera que el aumento de las exportaciones y el impulso de la atracción de inversión extranjera directa (IED) son dos de los principales motores impulsores de Vietnam para mantener y promover el crecimiento económico.

En un estudio reciente, el Instituto de Singapur para Estudios sobre el Sudeste Asiático (ISEAS) enfatizó que el fuerte crecimiento económico de Vietnam durante los últimos 30 años dependió en gran medida de las ventas al exterior y la (IED). Y eso también ayuda al país a convertirse en una de las economías más abiertas del mundo. El ISEAS también identificó que Vietnam considera que la integración económica internacional es una medida para promover el desarrollo socioeconómico; y el comercio y la inversión como herramientas importantes para transformar y mejorar las economías.

Según Nicolas Audier, en el contexto actual en que las guerras comerciales y la pandemia interrumpen las operaciones comerciales convencionales a una escala sin precedentes, la implementación del EVFTA es más importante que nunca.

De hecho, el acuerdo está atrayendo una gran atención de la comunidad empresarial vietnamita, porque la UE es el principal importador con el segundo mayor poder adquisitivo del mundo y ha sido un mercado de exportación clave de Vietnam durante muchos años. Por ello, inmediatamente después de su entrada en vigor, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia y aprovechando las preferencias arancelarias establecidas, las exportaciones hacia la UE se recuperaron, en comparación con el descenso de meses anteriores.

Según información del Departamento General de Aduana, a finales de agosto, el volumen de ventas total de Vietnam a la UE alcanzó los 25,92 mil millones de dólares. Particularmente en agosto, cuando el convenio acababa de entrar en vigencia, el volumen de exportación de Vietnam a este importante mercado alcanzó los 3 780 millones de dólares, aproximadamente 600 millones más que el promedio de los primeros siete meses del año, centrándose principalmente en grupos de productos básicos fuertes, como teléfonos, computadoras, componentes electrónicos, productos agrícolas, textiles, calzados...

Reportes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también muestran que las exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras de Vietnam también han comenzado a prosperar gracias al EVFTA. Los productos acuáticos hacia la UE en agosto de 2020 aumentaron un 10 % en facturación, en comparación con julio. El precio del arroz vietnamita también mejoró después de que entró en vigor el acuerdo, con un aumento de 80-200 USD/tonelada en comparación con los finales de julio.

Además de las exportaciones, también se espera que el EVFTA ayude a Vietnam a atraer más IED. Según el embajador y jefe de la delegación de la UE en Vietnam, Pier Giorgio Aliberti, si hay un aumento de las actividades comerciales europeas en el país, es probable que el EVFTA desencadene una nueva ola de inversión extranjera directa de la UE en Vietnam.

Otro punto digno de mención es que debido a los impactos de la COVID-19 y al incremento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el mundo ha tenido una ola de cambios de capital de inversión. Muchos grandes inversores internacionales han comenzado a buscar terminales nuevas, más seguras y eficientes, incluido Vietnam, para diversificar sus cadenas de producción, evitar riesgos y, lo más importante, aprovechar los beneficios que la nación está obteniendo a partir del EVFTA y los 12 TLC que ha firmado.

Se puede decir que el EVFTA es una autopista que conecta a Vietnam y la UE, creando oportunidades para que ambas partes ganen. Para Vietnam, este es un juego con “gigantes”, por lo que el acuerdo es tanto un catalizador como una palanca para ayudar al país en general, y a las empresas nacionales en particular, a que tengan la posibilidad de complementar y mejorar sus capacidades en el camino hacia una integración más profunda en la cadena global de valor./.