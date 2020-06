Hanoi (VNA)- El periódico Nhan Dan (Pueblo) y la Asociación de Bellas Artes de Vietnam exhibirán en esta capital, hasta finales de este mes, cerca de 130 pinturas creadas durante el período de distanciamiento social La muestra presenta las obras de los talentosos artistas vietnamitas Pham An Hai, Le Anh Van, Pham Luan, Le Thiet Cuong, Dao Hai Phong, Dang Xuan Hoa y Dang Tien.Phan An Hai, uno de los pintores abstractos más famosos del arte contemporáneo vietnamita, reveló que el distanciamiento social fue un período poco común que le obligó a estar encerrado entre cuatro paredes, lo que le ayudó a reducir el ritmo de sus actividades, además de tener tiempo para pensar en sí mismo y en las personas que le rodean.Según An Hai, quien fue honrado por la casa de subastas Sotheby's como uno de los mejores artistas contemporáneos de Asia, una vida feliz y las relaciones comunitarias son siempre los vínculos más duraderos entre las personas. Eso lo sabíamos desde antes, pero solo sentimos las experiencias más profundas en el tiempo de distanciamiento social.Por su parte, Le Anh Van manifestó que la cuarentena no solo le trajo sentimientos profundos sobre el amor y las relaciones con la comunidad, sino que también le dio tiempo para disfrutar de la belleza de su entorno de vida.El presidente de la Asociación de Bellas Artes de Vietnam, Luong Xuan Doan, destacó las contribuciones de los artistas a alentar y elevar la conciencia pública sobre la pandemia del coronavirus.Las pinturas fueron recogidas en un libro con el objetivo de difundir el optimismo y la actitud humanitaria. Se puede contactar con el número de teléfono 0914687177 para registrarse y obtener una copia./.