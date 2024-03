Nghe An, Vietnam (VNA)- Una exposición de poesía y fotografía sobre el difunto general Vo Nguyen Giap se inauguró en la provincia central de Nghe An, como parte de las actividades conmemorativas del 70 aniversario de la Victoria de la batalla de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954).La exhibición está organizada conjuntamente por el Museo Quảng Bình y el Museo de la Mujer de Vietnam.La muestra, titulada “Siguiendo los pasos del general Vo Nguyen Giap ”, presenta 110 poemas de la profesora, poeta y periodista Nguyen Thi My Dung.También, se exhiben 92 paneles con fotografías del general Vo Nguyen Giap proporcionados por la Agencia Vietnamita de Noticias, el Museo de la Mujer de Vietnam y el coronel y fotógrafo Tran Hong.La exposición consta de tres temas: “El camino hacia la victoria histórica de Dien Bien Phu”, “El general en el corazón del pueblo” y “Vive para siempre”.En esta ocasión, el Departamento de Cultura y Deportes de Nghe An inauguró la primera fase del espacio de experiencia digital en el Museo con contenidos digitalizados e interacción 3D./.