La plataforma petrolífera DK1/12 de Vietnam (Fuente: VNA)

Hanoi, 03 oct (VNA)-Vietnam se opone enérgicamente a la ampliación de las actividades del buque de estudio geológico de China Haiyang Dizhi 8 y sus escoltas en la zona económica exclusiva y la plataforma continental de la nación sudesteasiática, reafirmó la portavoz de la Cancillería Le Thi Thu Hang Al responder hoy aquí preguntas de reporteros acerca de la situación, Thu Hang notificó que Vietnam se ha puesto en contacto con la parte china y que esa acción de Beijing viola severamente los derechos soberano y jurisdiccional de Vietnam, establecidos en conformidad con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de (UNCLOS) 1982, de la que ambos países son partes.Vietnam exige a China poner fin a esas acciones violatorias, retirar ese grupo de naves de las aguas del país indochino y no repetir similares actividades, recalcó.Vietnam protege con firmeza su soberanía y otros intereses legítimos en el Mar del Este mediante medidas permitidas por las leyes internacionales, reafirmó.Con respecto a la reacción de Hanoi ante la declaración el 18 pasado de Geng Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación esteasiática, Thu Hang reiteró que la posición de su país fue aclarada el 12 de los corrientes por la portavoz de la Cancillería.El área denominada por China como “Wan´an”, en realidad, es un banco y una parte del fondo marino en la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Vietnam definidas de acuerdo con la UNCLOS de 1982.La mencionada zona no es completamente un área en disputa y tampoco superpuesta, puesto que Beijing no posee ningún fundamento internacional para realizar reclamo sobre la misma, aseveró, y dijo que la UNCLOS de 1982 y los juicios durante los últimos tiempos evidencian esa realidad./.