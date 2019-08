La plataforma DK1/11 de Vietnam en el Mar del Este (Fuente: VNA)

Hanoi, 05 ago (VNA)- La entrada del buque de prospección petrolera de China Haiyang Dizhi 8 en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Vietnam genera preocupaciones en la opinión pública internacional.Muchos expertos critican las actividades ilegales de Beijing en el Mar del Este, y exhortan al gigante asiático a poner fin a esas acciones que incrementan la tensión en la región, así como a cumplir con las leyes internacionales y consolidar la confianza, para evitar conflictos.En una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Sidney sobre los recientes sucesos en el Mar del Este, el profesor Carlyle A. Thayer, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, de la Academia Australiana de Defensa, indicó que las acciones de China en las mencionadas aguas violan la ZEE de la nación sudesteasiática.Las actividades de perforación y otras con carácter comercial por parte de Beijing dentro de la ZEE de Hanoi deben ser realizadas con la autorización de Vietnam, ya que este último país es el único que posee derechos sobre todos los recursos encontrados en esas aguas, incluido los del lecho marino, señaló.Según el experto australiano, China no sólo realiza acciones ilícitas contra intereses legítimos vietnamitas, sino que también lo hace contra los de Filipinas y Malasia.Por lo tanto, sugirió que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) levante su voz de manera conjunta sobre ese hecho, y lo considere como una cuestión grave.Si los países miembros de la ASEAN no protestan, acciones similares serán repetidas en el futuro, explicó.La ASEAN debe mostrar su posición firme en las conversaciones con China, subrayó.Por su parte, James Gómez, director del Centro de Investigación sobre Asia, elogió el comportamiento correcto de Hanoi en este caso.El Mar del Este debe ser un área donde todo el mundo goce de la libre navegación, el comercio y la cooperación en un ambiente pacífico, opinó.El hecho de que China genere tensiones y reclame la soberanía del Mar del Este es un gran problema, y la forma en la que Vietnam está defendiendo sus derechos soberanos es una estrategia correcta, valoró.Por su parte, el doctor Takashi Hosoda, especialista en estudios sobre seguridad en la región Asia- Pacífico de la Universidad de Charles, República Checa, dijo que China está socavando la confianza de la comunidad internacional.Al hablar con corresponsales de la VNA en República Checa, afirmó que el banco Tu Chinh (Vanguard Bank), donde Vietnam está realizando actividades de perforación y exploración petrolera, está totalmente dentro de la ZEE del país indochino, y China no tiene ninguna razón para reclamar soberanía allí.Las acciones chinas violan las leyes internacionales, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, condenó.Añadió que las actividades de militarización realizadas por Beijing en los últimos tiempos, y la escalada de tensión en áreas cercanas al banco Tu Chinh, erosionan la imagen de China.La comunidad internacional, en especial la ASEAN, Estados Unidos, Japón, Australia, la India, Francia y Reino Unido, entre otros países, deben levantar su voz de manera enérgica y adoptar acciones concretas a fin de frenar las acciones provocativas de China en el Mar del Este, sugirió.La solución de las cuestiones en el Mar del Este requiere un proceso complejo y a largo plazo, evaluó, y lo más importante, dijo, es el fortalecimiento de la solidaridad intrabloque de la ASEAN, lo cual resulta de interés estratégico para el desarrollo de cada país miembro, para preservar la paz, la estabilidad y el desarrollo de esa región y del mundo.Compartiendo el punto de vista de muchos expertos, el profesor Go Ito de la Universidad de Meiji ,de Japón, recalcó que las acciones de China enfrentan fuertes críticas de la comunidad internacional.Ante los complicados sucesos en el Mar del Este que acontecen en la actualidad, Vietnam debe elaborar políticas marinas que ofrezcan beneficios para todas las naciones cuyos barcos surcan esas aguas, apuntó el experto. - VNA