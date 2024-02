Londres (VNA)- La revista británica The Banker publicó un artículo en el que se destacan las opiniones optimistas de los expertos sobre las perspectivas económicas de Vietnam en 2024.El país indochino experimentó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,1% en 2023, que se prevé que aumente entre 6% y 6,5% en 2024, lo cual lo convierte en uno de los entornos de incremento más sólidos del Sudeste Asiático, señala el artículo.Según Khanh Vu, subdirector general de VinaCapital- una de las firmas de gestión de inversiones más grandes de Vietnam-, el repunte del crecimiento del PIB será impulsado por el aumento de las exportaciones y la manufactura, el turismo y una modesta recuperación del consumo interno y la confianza del consumidor.El crecimiento económico también se ha visto respaldado por un entorno de tasas de interés favorable, añadió.Helmi Arman, economista de Citi, una empresa de servicios financieros con sede en Estados Unidos, reveló que después de una congelación a principios de 2023, la actividad en el sector inmobiliario se recuperó en la segunda mitad del año. El Gobierno está impulsando reformas estructurales con el fin de crear la base para una recuperación más sostenible en el sector inmobiliario.El artículo subraya que para los inversores internacionales, el sector manufacturero de Vietnam sigue siendo el más atractivo, específicamente en la cadena de suministro de teléfonos inteligentes y de electrónica de consumo. Mientras tanto, las exportaciones de prendas de vestir, calzado y muebles están ganando el mayor interés de los inversionistas nacionales.Tanto Khanh Vu como Kenglin Tan, gestora senior de la cartera de acciones del grupo global Manulife Fund Management, mostraron optimismo sobre las perspectivas de exportación de Vietnam gracias a las señales de estabilización.Hubo cierta inquietud de que la decisión de Vietnam de implementar la tasa impositiva mínima global afectaría los flujos de inversión, pero esto no ha sucedido, dijo Tan, y agregó que desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, ya sea que inviertan en Vietnam u otros países como México o Tailandia, se ven afectados por la misma política. Según los flujos de inversión extranjera directa (IED) en diciembre de 2023, después del anuncio de la política, se puede ver que los inversores no se han visto disuadidos en absoluto, subrayó.También, se registró un aumento del interés en el segmento de la inversión extranjera. Khanh Vu señaló que Corea del Sur ha prometido su apoyo a la inversión en Vietnam, declarando planes para superar los 100 mil millones de dólares en inversión total para 2025.Hasta la fecha, Corea del Sur ha invertido 84 mil millones de dólares en Vietnam. La atención se centra en la fabricación, con 62 mil millones de dólares invertidos en más de cuatro mil 600 proyectos, con grandes fabricantes como Samsung, LG y SK.Un importante proyecto que se beneficia del apoyo de la IED es el aeropuerto internacional de Long Thanh, en Ciudad Ho Chi Minh, afirmó el experto y agregó que el apoyo de la IED al proyecto procede de Estados Unidos, Japón, Francia, Turquía y los Países Bajos.En el ámbito del turismo, los expertos señalaron que el sector se encuentra al 70% de los niveles anteriores a la COVID-19, mientras el turismo interno está en auge./.