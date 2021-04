Hoi An, un destino turístico atractivo de Vietnam (Foto: vntrip.vn)

Los turistas extranjeros visitan el casgo antiguo de Hoi An (Foto: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Los turistas extranjeros se comprometen en divulgar entre sus familiares y amistades sobre el casco antiguo de Hoi An, en la provincia de Quang Nam, en particular, y sobre Vietnam, en general, como un destino hermoso, seguro, amigable y hospitalario, afirmó Anastazja Szagajdeuko, una ciudadana de Polonia varada en la localidad a causa del COVID-19 En un intercambio con la Agencia Vietnamita de Noticias sobre su estancia en el país indochino, Szagajdeuko expresó su gratitud por el apoyo que recibió de las autoridades de Hoi An , y dijo que su experiencia ha sido perfecta como si fuera en su hogar.En especial, manifestó que la implementación del Gobierno vietnamita de la vacunación contra el COVID-19 a todos los pobladores constituye un requisito previo para controlar la epidemia y abrir la perspectiva de restaurar de forma segura el turismo local.Al comentar sobre la ayuda de las autoridades y la comunidad del turismo local en medio de la propagación de la pandemia del coronavirus, miles de foráneos varados en Hoi An expresaron su admiración por la seguridad, amabilidad y hospitalidad de la urbe vietnamita.Artur Gorge, de nacionalidad portuguesa, viajó a Hoi An hace más de un año, justo en el momento del brote del coronavirus, por lo que tuvo que quedarse en la localidad. Para poder sostener su vida, Gorge ofrece clases en línea, pero sus ingresos solo son suficientes para cubrir la vida cotidiana. En ese sentido, el propietario de la villa Mr. Tho Garden rebajó el costo de su estadía y solo le cobra las facturas de electricidad y agua.“Más de un año viviendo en este lugar, estoy a salvo de la pandemia. Veo que la comunidad local cumplen de manera eficiente las medidas preventivas contra la enfermedad”, recalcó Gorge.No solo Mr Tho Garden, muchos otros establecimientos también ofrecen servicios de alojamiento gratuitos para los visitantes extranjeros.Mientras, la Asociación de Albergues y Villas en Quang Nam también reafirmó su compromiso de ayudar a los viajeros varados en la provincia en la superación de los desafíos en el contexto actual.Según las estadísticas, Hoi An cuenta con más de mil 800 extranjeros residentes en la localidad, incluidos 850 trabajadores y unos 900 turistas varados a causa del COVID-19./.