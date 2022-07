Quang Nam, Vietnam (VNA) - El sitio web de viajes The Travel calificó al casco antiguo Hoi An como un destino ideal para turistas extranjeros e hizo un listado de las actividades que no deben perderse cuando visitan el lugar.

1. Ciclismo por el barrio

Las bicicletas son el medio más accesible y conveniente para moverse por Hoi An. La mayoría de los resorts y hoteles brindan bicicletas para uso de los huéspedes de forma gratuita. Sería una buena oportunidad para que los visitantes descubran los extensos campos de arroz mientras disfrutan del aire fresco aquí.

2. Disfrutar de la cocina local

Los visitantes pueden encontrar fácilmente varios restaurantes en todos los rincones de Hoi An. Los platos son muy variados, desde el banh mi (pan al estilo vietnamita), arroz con pollo, crepe vietnamita (banh xeo), fideos de Quang y Cao Lau, sopa dulce de tofu (tao pho), entre otros.

Además, Hoi An posee muchos pubs que les gustan a los huéspedes extranjeros y nacionales con un menú variado y programas atractivos, como música en vivo.

3. Farolillos de flores en el río

Con el significado de paz, felicidad y suerte, el lanzamiento de faroles deviene una actividad elegida por muchos turistas cuando vienen a Hoi An. Por solo unas pocas decenas de miles de dongs, los visitantes pueden sentarse en un bote para disfrutar del paisaje en el río mientras se sueltan las linternas hechas a mano por artesanos del casco antiguo.

4. Compras en mercados locales

Sería una experiencia única para saber la vida de la gente local. Ubicado a orillas del río Thu Bon, el mercado central de Hoi An siempre está concurrido. Aquí, los visitantes pueden encontrar una variedad de productos, desde verduras frescas hasta artesanías o servicios de sastrería a precios asequibles.

5. Visita de los templos antiguos

En los siglos XVI - XVII, Hoi An fue el lugar más vibrante de interferencia de muchas culturas en el mundo, desde el Oriente hasta el Occidente, por lo que tiene muchos templos y santuarios construidos con estilos arquitectónicos únicos, como las pagodas Ba, Ong, Chuc Thanh, Phuoc Lam, Van Duc, y Hai Tang.

6. Paseo de noche

Caminar por las calles es una actividad tranquila pero igualmente atractiva cuando se llega a Hoi An. Las luces parpadeantes con múltiples colores junto con las calles antiguas tranquilas y pacíficas, crean una imagen maravillosa que atrae a visitantes de todo el mundo.

7. Bañarse en las playas

Hoi An no solo tiene calles nostálgicas y tranquilas, sino también playas verdes con una belleza tranquila y fresca. Además de la famosa playa de Cua Dai, la playa de An Bang destaca como una joya escondida de la localidad. Especialmente, fue votada en 2011 por CNN GO como una de las playas más hermosas del mundo./.

VNA