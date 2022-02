Vietnam, uno de los países más amigables del mundo en 2021 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam se situó en el noveno lugar entre los 10 países más amigables del mundo en 2021, según la clasificación de la página web www.worldpopulationreview.com basada en la evaluación de las 180 naciones participantes en la encuesta al respecto.



Según los expertos nacionales, ese logro se considera en uno de los factores favorables para el turismo de Vietnam, puesto que los turistas tenderán a elegir al país del Sudeste Asiático para pasar sus vacaciones en el período pospandémico.



Ser famoso no significa ser preferido por turistas



La lista de los 10 países y territorios más amigables del mundo votados en la encuesta incluye a Portugal, Taiwán (de China), México, Camboya, Baréin, Costa Rica, Omán, Colombia, Vietnam y Canadá.



Algunos destinos turísticos famosos en el mundo como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos no se encuentran en el mencionado listado, al clasificarse en los puestos 56, 55 y 36, respectivamente. Ese hecho demuestra que no todos los destinos famosos son los preferidos por la mayoría de los turistas.



En los últimos años, las clasificaciones de la encuesta han cambiado drásticamente porque muchos factores pueden influir en gran medida en la actitud de un país hacia los visitantes extranjeros o los extranjeros.



Hace cuatro años, el Reino Unido era el decimonoveno país más amigable y ahora ha caído al puesto 56.



Los países con la actitud más hospitalarios hacia los residentes extranjeros registran tasas de evaluación de entre el 81 y el 94 por ciento, mucho más alto que el promedio mundial del 67 por ciento.



Con la excepción de Camboya, los 10 primeros países mencionados anteriormente están clasificados entre los 15 primeros países con los niveles más altos de satisfacción general con la vida en el extranjero.



La razón por la ubicación de Vietnam en el top 10



Según Worldpopulationreview, es fácil para los turistas que viajan al extranjero sentirse aislados cuando llegan a un país completamente extranjero, conocen a personas que no hablan el mismo idioma en una nueva cultura, y con las costumbres y hábitos diferentes.



Por lo tanto, viajar al extranjero será mucho más fácil y placentero para quienes elijan viajar en un país hospitalario. Una actitud amistosa con una visión positiva hacia los extraños y personas de otras culturas y razas, así como tolerancia por otras diferencias, ayudan a los países a atraer a más vacacionistas.



Esos mismos factores han ayudado a Vietnam a llegar a la cima de los países más acogedores del mundo, basando en los votos de 180 países y territorios



Mientras tanto, Portugal fue elegido como el país más amigable y acogedor para los extranjeros en el mundo. Según la encuesta, el 94 por ciento de los portugueses tienen una actitud amistosa hacia los extranjeros y la mayoría siempre se preocupa por los visitantes.



Cabe destacar que alrededor del 36 por ciento de los expatriados dijeron que se sintieron como en casa inmediatamente después de llegar a Portugal y el 47 por ciento dice que podría quedarse en Portugal para siempre.



Por otro lado, el 88 por ciento de los encuestados se sintió satisfecho con su nueva vida en Costa Rica y el 81 por ciento se sintió como en casa en la nueva cultura, por esa razón, el 48 por ciento de los expatriados dicen que tienen la intención de quedarse en Costa Rica para siempre (en comparación con el 29 por ciento a nivel mundial).



Varios youtuber extranjeros han destacado durante los últimos la imagen de Vietnam como un país hermoso, acogedor, con la cultura y gastronomía únicas.



Varios jóvenes YouTubers han optado por hacer videos introduciendo atracciones turísticas en Vietnam. Además de los YouTubers extranjeros, los jóvenes vietnamitas que son viajeros ávidos también contribuyen a promover su tierra natal a través de videos emocionales, a saber: Khoai Lang Thang, Chan La Ca y Sunny Vietnam.



“Además de explorar, me gustaría transmitir mi energía positiva a los jóvenes y compartir las experiencias de viajar”, dijo Le Truong Huy, famoso bloguero vietnamita de viajes./.

