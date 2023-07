Hanoi (VNA) Vietnam y Singapur necesitan fomentar la cooperación e intercambiar experiencias sobre los programas de mejorar la habilidad vocacional y elevar capacidad digital para la fuerza laboral Se trata de una propuesta presentada por el ministro vietnamita de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales, Dao Ngoc Dung, en un encuentro de trabajo en Hanoi con Tan See Leng, segundo ministro de Industria y Comercio de Singapur y también ministro de Mano de Obra de la nación insular.El ministro Dao Ngoc Dung afirmó que, al igual que Singapur, la formación de recursos humanos calificados para satisfacer las necesidades del desarrollo socioeconómico constituye una de las principales prioridades del Partido Comunista y el Estado de Vietnam, especialmente en el contexto de la transformación en respuesta a la economía 4.0.En la conversación, el funcionario vietnamita solicitó a la parte singapurense ofrecer programas de formación y certificación para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales entre los dos países, y también fortalecer los vínculos entre las empresas para promover la transferencia de tecnología y formar recursos humanos de alta tecnología para los trabajadores vietnamitas.Sugirió a Singapur crear las condiciones a favor de la participación de los estudiantes vietnamitas en los programas de vacaciones laborales y continuar apoyando a Vietnam en áreas de seguridad, higiene ocupacional e inspección laboral.Además, abogó por un mayor apoyo mutuo en los mecanismos de cooperación multilateral como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y los tratados de libre comercio de los que ambos países son miembros.A su vez, Tan See Leng , valoró mucho el nivel y la creatividad de los recursos humanos de alta calidad de Vietnam y afirmó la voluntad de Singapur de impulsar la colaboración y compartir experiencias en el campo de la innovación con Vietnam.Al acordar con las propuestas de su homólogo vietnamita, el ministro Tan See Leng confirmó que Singapur desea fortalecer la cooperación con Vietnam en muchos campos de interés mutuo./.