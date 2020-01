Hanoi (VNA)- Gio Lua (jamón o salchicha de Vietnam) no solo es una comida favorita de las fiestas en Vietnam -entre ellos el Año Nuevo Lunar (Tet)-, sino también es muy utilizado como un regalo en las bodas.

Gio lua, plato indispensable en fiestas tradicionales en Vietnam (Foto: baomoi.com)

Aunque hay diferentes gustos gastronómicos en las tres regiones de Vietnam, existen platos comunes para celebrar el Tet, como entre los cuales se destaca especialmente el gio lua porque es un plato simple, que se prepara y se come fácilmente.



El gio lua en rodajas, servido con cebollitas encurtidas, brinda un especial sabor cuando los hombres beben el vino casero. También es un plato favorito de las mujeres y los niños.



Se prepara básicamente de dos ingredientes, el magro de cerdo bien molido y mezclado con una deliciosa salsa de pescado, luego envuelto todo en hojas de plátano antes de cocerse. Tiene un procesamiento simple, sin embargo se puede servir durante unos días, no solo para comer sino también para brindar a los invitados sin tener que invertir mucho tiempo.



En las celebraciones del Tet se hacen muchos platos tradicionales para ofrendar a los antepasados entre los cuales es imprescindible el gio lua.



El delicioso gio lua siempre tiene color marfil y rosa claro, y en en su superficie hay unos poros pequeños, no es sólido ni seco, tampoco demasiado suave ni insípido. Los trozos de este tipo de jamón vietnamita tienen un sabor mantecoso y crujiente, que acompaña perfectamente a una copa de vino en las celebraciones del Tet./.