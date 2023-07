El canciller Bui Thanh Son (Fuente: VNA)

El presidente Vo Van Thuong y su homólogo italiano, Sergio Mattarella, conversan después de la ceremonia de bienvenida. (Foto: VNA)

El presidente Vo Van Thuong se reúne con el Papa Francisco. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La gira europea del presidente Vo Van Thuong a Austria, Italia y el Vaticano , del 23 al 29 de este mes de julio, logró buenos resultados, creando un importante impulso para profundizar aún más los nexos de cooperación bilaterales, evaluó el canciller vietnamita Bui Thanh Son.En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el ministro de Relaciones Exteriores destacó que tal viaje mostró claramente la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación establecida en el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y también la posición consistente de Vietnam de otorgar importancia al desarrollo la amistad tradicional y cooperación multifacética con Austria, una asociación estratégica con Italia, así como buenas relaciones con el Vaticano.La visita creó un nuevo impulso para promover los nexos cooperativos con Austria e Italia en todos los campos, incluidos la política - diplomacia, comercio - inversión, cooperación al desarrollo, educación - formación, ciencia - tecnología, seguridad – defensa y cultura, dijo.La opinión pública y la prensa local e internacional reflexionaron y comentaron positivamente las actividades del Presidente en estos países europeos, generando así un panorama exitoso de la visita y reflejando la buena amistad entre Vietnam y otros países.Los líderes de Austria e Italia consideraron a Vietnam como un importante socio en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y expresaron el deseo de que el país indochino actúe como un puente de conexión para promover las relaciones entre la Unión Europea (UE) y ASEAN, resaltó el canciller.En cuanto a los vínculos con Austria, según valoración de Thanh Son, Vietnam mostró su determinación de cultivar y desarrollar constantemente la amistad tradicional y la cooperación multifacética, en general, y la alta confianza entre los altos líderes de los dos países, en particular, conforme a la tradición de 50 años de relaciones diplomáticas.Las dos partes coincidieron en las medidas para continuar implementando de manera efectiva los acuerdos de cooperación, especialmente en los campos de innovación, transición energética y cultura, a favor de una mayor promoción de las relaciones en el futuro cercano; también acordaron coordinarse para implementar efectivamente el Tratado de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA).La parte austriaca afirmó la voluntad de ratificar el Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam (EVIPA) e impulsar que la UE elimine pronto la tarjeta amarilla para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) sobre los productos marítimos de Vietnam.Vietnam y Austria se comprometieron a continuar coordinándose estrechamente y apoyándose mutuamente en foros regionales e internacionales, así como a promover la imagen de los dos países, los pueblos y la cooperación turística, el intercambio pueblo a pueblo y el entendimiento mutuo entre las dos naciones.Por otra parte, los líderes italianos afirmaron que considera a Vietnam el socio más importante en el Sudeste Asiático, y acordaron seguir incrementando el intercambio de delegaciones de alto nivel en los canales del Partido, Estado, Gobierno y Asamblea Nacional.Las dos partes emitieron una Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de su asociación estratégica, que estableció las principales direcciones y medidas específicas para una cooperación bilateral más profunda y efectiva, especialmente en los sectores de seguridad - defensa, educación - formación, ciencia - tecnología, cultura, turismo e intercambio pueblo a pueblo.Abogaron por coordinarse en foros regionales e internacionales, resolver problemas globales como el cambio climático, la energía y la seguridad alimentaria, especialmente en el contexto de la incorporación de Vietnam e Italia al marco de la Asociación para la Transición Energética Justa (JETP).En particular, el Parlamento italiano aprobó la EVIPA justo en el momento de la visita del presidente Vo Van Thuong, creando condiciones favorables para que las dos partes fortalezcan la cooperación en áreas potenciales como la economía digital, la alta tecnología, el desarrollo verde y agricultura inteligente.En su visita a la Santa Sede, el mandatario vietnamita se reunió con el Papa Francisco y el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin. Ambas partes aprobaron el “Acuerdo sobre el Estatuto del Representante Papal Residente y la Oficina del Representante Papal Residente en Vietnam”, marcando un hito en las relaciones bilaterales.El Papa Francisco y el cardenal Pietro Parolin, expresaron su impresión por el desarrollo positivo, diverso y rico de la vida religiosa y de creencias en Vietnam, incluido el catolicismo.Formularon votos por que la comunidad católica vietnamita siguen la dirección de "acompañar a la nación" y "los buenos católicos también son ciudadanos buenos", para contribuir al desarrollo del país.Durante su gira, el presidente Vo Van Thuong sostuvo encuentros con representantes de la comunidad vietnamita en Austria, Italia y Europa, en los cuales la estimuló a mantener el espíritu de solidaridad, preservar la identidad cultural, integrarse activamente, afirmar la posición en la sociedad local y desempeñar el papel de puente de amistad entre Vietnam y otros países./.