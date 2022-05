Hanoi (VNA)- El grupo Central Retail , de Tailandia, inició este miércoles la distribución de lichi Luc Ngan de la provincia de Bac Giang en los sistemas de supermercados GO!, Big C, Tops Market y mini go! en el país indochino.Según representantes de Central Retail, el sistema de distribución de esta entidad prevé consumir alrededor de mil toneladas de esa fruta en 2022.De acuerdo con Nguyen Thi Bich Van, directora de Comunicación de Central Retail en Vietnam, el grupo cooperará con la provincia sureña de Tien Giang para la celebración del Festival de Frutas de Vietnam, en la que se promoverá el consumo de lichi.Por otro lado, la corporación se empeña hoy en coordinar con diferentes unidades involucradas de Tailandia para introducir de forma eficiente el lichi vietnamita a ese mercado.Con anterioridad, Central Retail y el Comité Popular de Bac Giang firmaron un acuerdo de cooperación acerca del consumo de lichi en la cosecha de 2022, según el cual, el grupo tailandés venderá ese producto vietnamita en las plataformas en línea como App GO! & Big C, Zalo, GrabMart, Baemin, ShopeeFood, Tiki.Por otra parte, Central Retail también promoverá la exportación de lichi de Bac Giang a Tailandia mediante la puesta en venta en los sistemas de supermercados Tops y Central Food Hall./.