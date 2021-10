Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El Grupo vietnamita FPT, en colaboración con el Fondo de Esperanza, donó 467 tabletas y 50 computadoras a la ciudad sureña de Can Tho para apoyar el aprendizaje en línea de los estudiantes locales con escasos recursos.



Según fuentes oficiales, los educandos de 17 escuelas secundarias de los distritos de Co Do, Vinh Thanh y Phong Dien se benefician de esa asistencia.



Al intervenir en el acto de entrega, Duong Tan Hien, vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho, apreció el respaldo del Grupo FPT y el mencionado fondo, que contribuirá a resolver los obstáculos que ha enfrentado el sector educativo local en la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia.



Manifestó su voluntad de continuar recibiendo los apoyos de diversas organizaciones, empresas e individuos para los alumnos pobres y/o cuyos padres fallecieron por la pandemia del COVID-19.



Por su parte, el director de la Sociedad Anónima FPT Telecom en esta localidad, Tran Minh Huan, informó que con igual objetivo, su grupo y otras entidades donarán este mes becas y computadoras para tres mil 300 estudiantes en circunstancias difíciles de siete provincias sureñas.

El Grupo vietnamita FPT dona equipos de aprendizaje en línea para apoyar los estudiantes pobres en la ciudad de Can Tho (Fuente: VNA) En respuesta al programa de "Señal de red y computadoras para niños" lanzado por el Ministerio de Información y Comunicaciones, Can Tho llamó a las organizaciones, empresas e individuos a apoyar con equipos para que mil 908 niños con escasez económica en la localidad puedan participar en los cursos en línea./.

VNA