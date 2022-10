Foto de ilustración (Fuente:VNA)

En el evento. (Fotografía: VNA)

Hanoi (VNA) Hanoi acabó de lanzar la campaña del "Mes por los pobres” y bienestar social de 2022, en respuesta al movimiento de emulación "Por los indigentes y no dejar a nadie atrás" en el período 2021-2025, que lleva a cabo el Gobierno vietnamita.Al intervenir en el acto, la presidenta del Frente de la Patria de Vietnam en la capital, Nguyen Lan Huong, reconoció y destacó las nobles acciones de las agencias, organizaciones, unidades, individuos y empresas que han brindado asistencias para apoyar a las personas en situación difícil y mejorar el bienestar social.De acuerdo con Huong, la ciudad se ha desarrollado en los últimos tiempos y el nivel de vida de la gente mejora cada día más, por lo cual, la labor de cuidar y apoyar a los hogares pobres y desfavorecidos siempre ha captado la atención de las autoridades municipales.Para promover aún más la tradición de solidaridad del pueblo, la funcionaria exhortó a las agencias, organizaciones, empresas y masas populares de Hanoi a continuar brindando aportes al respecto y apoyar al Fondo “Por los pobres” y programas del bienestar social de la metrópolis según el espíritu de “Unir las manos por los pobres -No dejar a nadie atras”.También enfatizó la necesidad de que el Frente de la Patria en todos los niveles coordine con las autoridades y ramas concernientes en las tareas de divulgación y movilización de las masas populares, agencias, unidades, empresas y patrocinadores para apoyar al Fondo “Por los pobres” y elaborar planes específicos de apoyo a dichas personas, a fin de lograr la eficiencia en el mencionado mes.Por su parte, Chu Xuan Dung vicepresidente del Comité Popular de Hanoi informó que junto con las políticas del nivel central, la ciudad, el Frente de la Patria , las ramas y organizaciones en todos los niveles municipales han desplegado en los últimos tiempos numerosas actividades prácticas para cuidar y apoyar a los hogares pobres y en circunstancias difíciles.El hecho se encamina hacia el objetivo de mejorar la calidad de vida y asegurar la igualdad sobre las oportunidades de desarrollo de los pobladores capitalinos, como contribución a estabilizar la política, sociedad y desarrollo económico de Hanoi, apuntó.Sin embargo, debido a circunstancias diferentes, especialmente los impactos negativos de la pandemia de la COVID-19, muchas familias aún enfrentan dificultades en la vida tales como vivienda degradada, falta de medios de producción y epidemias peligrosas, señaló. Hanoi plantea la meta de reducir del 25 al 30 por ciento de los hogares pobres y 10 por ciento de las familias en el umbral de la pobreza cada año, con vistas a convertirse en una localidad sin hogares pobres en 2025, agregó.Para materializar el propósito, hizo hincapié en la importancia de los esfuerzos conjuntos y apoyo de las organizaciones, agencias, unidades, empresas y masas populares municipales.Según datos oficiales del Frente de la Patria de Vietnam en Hanoi, desde 2021 hasta la fecha, en el contexto de la evolución complicada de la COVID-19, el Fondo “Por los pobres” en diferentes niveles de la ciudad recibió más de 56 mil millones de dongs, equivalente a dos mil 443 millones de dólares, gracias a la atención especial y apoyo de las agencias, unidades, organizaciones, empresas, patrocinadores y ciudadanos capitalinos.Con los montos movilizados, han brindado asistencias a la construcción de 653 viviendas de solidaridad, reparación de 145 casas degradadas para hogares pobres y entrega de préstamos a familias en situación difícil, entre otros.Tal resultado positivo no solo contribuye a brindar alegría a muchas familias pobres, sino que también ayuda a consolidar la confianza de las masas populares en el Partido Comunista y Estado de Vietnam, así como hace aportes a la implementación de los objetivos de reducción de la pobreza de manera sostenible en Hanoi./.