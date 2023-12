Hanoi (VNA) - La preservación y reutilización del patrimonio industrial necesitan mayor atención política y una mejor participación social y creatividad, destacaron expertos en un seminario recién efectuado en el marco del Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2023.

El patrimonio industrial se refiere a los vestigios de plantas industriales, incluidos los bienes industriales históricos, sociales, científicos y tecnológicos. La reconversión del patrimonio industrial se considera un recurso si se aprovecha eficazmente, liberando su potencial para generar valor económico.

Al igual que otros patrimonios culturales tangibles e intangibles, el patrimonio industrial debe preservarse como testimonio vivo de las etapas de desarrollo de la historia de la nación.

Como parte del Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2023, dos reliquias industriales, la torre de agua Hang Dau y la fábrica de trenes Gia Lam, fueron renovadas para transformarse en espacios creativos, lo que se considera una medida oportuna para preservar y promover los valores históricos, sociales, científico-tecnológicos y estéticos del patrimonio, contribuyendo así al desarrollo del sector turístico de la capital.

Las fábricas y los sitios industriales a menudo se asocian con edificios antiguos y en mal estado. Sin embargo, algunos de ellos tienen valor arquitectónico y conservan memoria urbana.

Según la arquitecta Dinh Thi Hai Yen, en Hanoi hay 185 edificios industriales, de los cuales 95 todavía están en funcionamiento, mientras que otros 90 han sido dañados o reformados.

"El patrimonio industrial siempre lleva huellas históricas, estéticas y sociales. Muchos sitios tienen un gran valor para las personas, asociados con los recuerdos y la vida de una época. Por lo tanto, el patrimonio industrial siempre tiene vitalidad incluso en la vida moderna", dijo.

En opinión del arquitecto Vuong Hai Long, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Arquitectura de Hanoi, los sitios del patrimonio industrial de Hanoi ocupan grandes extensiones de terreno y, en lugar de demolerlos, reconstruir estos edificios no sólo aportará un gran valor económico sino que también preservará su importancia histórica.

Muchos países han revivido antiguos parques industriales para convertirlos en complejos de entretenimiento, creando espacios para la interacción comunitaria y nuevos valores para los edificios obsoletos.

Espacio creativo en la fábrica de trenes Gia Lam. (Fuente: hanoimoi.com.vn)

Hanoi alberga el patrimonio industrial más importante del país, y los expertos dicen que eliminar el patrimonio industrial de la ciudad podría alterar parcialmente su coherencia. No es necesario conservarlo todo, pero la ciudad debe determinar qué edificios conectan los recuerdos de Hanoi y deben mantenerse, renovarse o reconstruirse por completo.

El arquitecto Nguyen Hong Quang, que ayudó a diseñar los espacios para el Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2023, dijo que el patrimonio industrial tiene un valor histórico innegable. Si estos edificios son demolidos y reemplazados por otros nuevos, será realmente difícil crear valores temporales o históricos. Además de los lugares pintorescos y las reliquias de la capital, los edificios del patrimonio industrial merecen ser "devueltos a la vida" a través de eventos artísticos, que crearán grandes atracciones para los turistas.

Mientras tanto, el arquitecto Vuong Hai Long opinó que la reutilización, promoción y preservación del patrimonio industrial ya no es una cuestión nueva en muchos países del mundo. Aún así, en Vietnam en general y en Hanoi en particular, los valores del patrimonio industrial no se han aprovechado plenamente.

"Por lo tanto, se necesita una hoja de ruta para planificar el cambio de funciones de los edificios y fábricas antiguos para satisfacer las demandas de la modernidad y garantizar que las huellas y los recuerdos de la historia y la cultura de los sitios aún se conserven", afirmó.

Según Vu Thu Ha, vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, la capital ha llevado a cabo numerosas actividades en los últimos cuatro años para concretar su compromiso de construir una ciudad creativa.

Hanoi ha priorizado la implementación efectiva y práctica de programas de inversión para preservar, restaurar y promover el valor de las reliquias. A la vez, ha invertido en numerosos proyectos con paisajes y espacios únicos y emblemáticos de la capital; mientras intensifica el desarrollo del turismo cultural, así como la construcción de nuevas zonas rurales y áreas urbanas civilizadas.

La marca de turismo cultural de Hanoi se basa en valores culturales únicos, centrándose en los valores patrimoniales, culinarios y culturales, a través de los cuales se ha creado un sistema de destinos y productos típicos y de calidad.

En cuanto a qué instalaciones industriales deben preservarse total o parcialmente, resulta importante realizar evaluaciones y dar a conocer sus valores patrimoniales a través de seminarios interdisciplinarios para recopilar comentarios de expertos en los campos de la cultura, la arquitectura y la historia, estableciendo así un conjunto de criterios de evaluación más científico y sistemático./.

VNA