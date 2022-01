Hanoi (VNA)- Una serie de políticas destinadas a respaldar a los pobladores y productores, así como a estimular las compras, son aplicads por las autoridades de Hanoi, en el contexto de la cercanía del Año Nuevo Lunar (Tet), en aras de recuperar el poder adquisitivo del mercado doméstico durante la mayor fiesta del año, en especial ante los impactos del COVID-19.Según la presidenta honoraria de la Asociación de Minoristas de Vietnam, Dinh Thi My Loan, el fin del año lunar se considera un momento ideal para el crecimiento de la industria de servicios minoristas, que generalmente puede representar hasta el 30 por ciento de las ventas de todo el año.Sin embargo, subrayó que este año, es posible que no se pueda alcanzar ese indicador, debido a la pandemia del COVID-19.De acuerdo con My Loan, pese a esas dificultades, el mercado ha tenido puntos brillantes, citando como ejemplo el registro por parte de las empresas de más de 20 mil puntos de venta para servir a los pobladores en ocasión del Tet