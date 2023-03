Hanoi (VNA) Miles de hanoyenses y turistas disfrutaron de vibrantes y creativos espectáculos artísticos en los que se combinaron música, luz y tecnología durante el programa "El turismo de Hanoi da la bienvenida a 2023 - Get on Hanoi 2023" desarrollado en el área peatonal alrededor del lago Hoan Kiem.Organizado anoche por el Departamento de Turismo municipal en colaboración con las unidades pertinentes, el evento tuvo como objetivo promover la imagen de destinos seguros, amigables y atractivos en Hanoi, atrayendo así a más turistas a la ciudad capital.El turismo de Hanoi se presentó de una manera única e impresionante en la ceremonia de apertura a través de una combinación de espectáculos de música y luces e imágenes visuales de los destinos en Hanoi , y la proyección de cortometrajes.El programa también se transmitió en vivo a través de las plataformas de redes sociales, incluida la Fanpage y el canal de Youtube del Departamento de Turismo municipal.La directora del Servicio Municipal de Turismo, Dang Huong Giang, expresó el deseo de que cada capitalino continúe haciendo gala de un comportamiento civilizado y elegante, para que sea un promotor activo de la cultura, la historia y la gente de Hanói, a fin de atraer a más turistas nacionales e internacionales.En 2023, el turismo de Hanoi se ha centrado en desarrollar productos turísticos nuevos e innovadores, mejorar el entorno turístico y desarrollar la infraestructura turística para satisfacer la creciente demanda de visitantes, agregó."El turismo de Hanoi da la bienvenida a 2023 - Get on Hanoi 2023" fue el primer de una serie de más de 50 eventos que tendrán lugar en Hanói este año para lograr el objetivo de dar la bienvenida a más de 22 millones de turistas, incluidos más de tres millones de extranjeros./.