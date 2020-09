Hoi An de Vietnam: destino atractivo para turistas (Fuente:VNA)

Quang Nam, Vietnam, 27 sep (VNA)- Al mencionar al casco antiguo de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, los turistas piensan en las linternas, el casco antiguo y la pagoda Cau, pero además de esos símbolos, la mencionada ciudad posee varios otros sitios por visitar.Hoi An es considerada la tierra de la gastronomía en Vietnam al poseer diferentes platos particulares, entre ellos, sobresalen los panes elaboradas en la panedería Phuong. Pese a la limitada dimensión, cada día esa panadería recibe a cientos de comensales y cabe decir que no probar este pan, es como no haber visitado Hoi An Otro destino muy interesante que está a 15 minutos en moto de Hoi An es Cua Dai. Ese lugar es donde el río Thu Bon vierte al mar, creando un cuadro majestuoso de la naturaleza. En los días soleados, al pararse sobre este puente, varias personas se impresionan con un cielo azul inmenso, sin saber cuál es el río, el mar o el cielo.A varias personas se les olvidan que Hoi An es también una ciudad portuaria. Aquí hay un lugar que no se puede dejar de visitar, denominada las islas Cham. Los turistas pueden llegar a esta isla en canoa desde el puerto Cua Dai con horario flexible.El tour a las islas Cham se iniciará con la visita a la aldea pesquera, donde se ubica Hai Tang, una pagoda centenaria. Aquí los turistas pueden hacer check-in en la esclusa y sumergirse en las leyendas sobre el pozo de agua sagrada.En los días calurosos, el buceo resultaría una actividad adecuada. Las aguas alrededores de Cu Lao Cham hay muchos arrecifes y una gran variedad de algas marinas, lo que crea un ecosistema diverso. Este hábitat es ideal para el desarrollo de la fauna marítima y también un entorno excelente para la exploración de la naturaleza.Por otro lado, el casco antiguo de Hoi An cuenta también con una reserva natural salvaje donde se encuentran alrededor de 50 especies de animales raros con casi 500 ejemplares como el tigre de Bengala, el león blanco, rinocerontes, antílopes y jirafas. Cada especie vive en un islote particular dividido por un río artificial. Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar un recorrido en barca excelente por este lugar.Las condiciones favorables como los precios bajos de los boletos y también el clima favorable en esta temporada son motivos ideales para viajar a Hoi An./.