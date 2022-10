Hoi An, Vietnam (VNA) – El operador turístico de lujo Unforgettable Croatia ha incluido a la antigua ciudad de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, en su lista de los lugares más coloridos del mundo según las reseñas de Tripadvisor Con mil 105 reseñas comentando sus colores, Hoi An ocupó el tercer lugar en la lista después de Nyhavn, en Dinamarca, con dos mil 755 reseñas y Chihuly Garden and Glass en los Estados Unidos con mil 287 reseñas, según los datos recopilados en julio pasado por el operador turístico con sede en Londres."La pequeña ciudad es famosa por su mezcla de influencias japonesas, chinas y francesas y sus calles iluminadas con faroles de todas las formas, tamaños y, lo que es más importante, colores", señaló."Por las noches, las luces de los edificios pintados de amarillo y el sol anaranjado se reflejan en el agua de una manera cautivadora", sostuvo.Las coloridas linternas flotantes también son una característica distintiva de Hoi An , que alberga el festival de las linternas el día 14 de cada mes lunar, cuando se apagan todas las luces eléctricas de la ciudad.Los otros lugares coloridos en la lista fueron: Parque Güell en España, Bo-kaap en Sudáfrica, Jardín Majorelle en Marruecos, Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada en Rusia, Palacio Nacional da Pena en Portugal, Dubai Miracle Garden en Emiratos Árabes Unidos, La Boca en Argentina y Aldea Cultura Busan Gamcheon en Corea del Sur./.