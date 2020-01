El casco de Hoi An (Fuente: Internet)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La vieja urbe vietnamita se convierte en foco del mundo después de liderar la lista de los 15 mejores destinos turísticos del planeta, según clasificación de los lectores de la revista estadounidense de viajes Travel & Leisure.



El casco de Hoi An ubica en aguas abajo del río Thu Bon, en la provincia de Quang Nam, a unos 30 kilómetros al sur de la urbe de Da Nang. Los occidentales antaño la llamaron Faifo. Durante los siglos XVII y XVIII era un concurrido puerto comercial internacional, un bullicioso lugar donde atracaban grandes flotas mercantes de países como Japón, China, Holanda, España e India. Antes de este período, el lugar también era mencionado como una parada importante de la ruta marítima de la seda.



Hoi An es un museo a cielo abierto de arquitectura y estilo de vida, un ejemplo especial de puerto tradicional en el Asia Oriental que se ha conservado de manera intacta. La mayoría de sus residencias tienen un estilo arquitectónico tradicional vietnamita, que data del siglo XVII al XIX. Entre las construcciones se encuentran los edificios religiosos, como casas comunales, pagodas, clubes, iglesias..., que se levantaron durante la formación y el desarrollo del centro portuario.



La cadena televisiva estadounidense CNN elogió a Hoi An como una de las ciudades más bellas del Sudeste Asiático, y en este sentido dijo: “Reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1999, la localidad fue una vez un concurrido puerto comercial internacional de franceses, japoneses, chinos... A pesar de los altibajos históricos, este añejo sitio contiene bellezas antiguas y significativas”.



Recientemente, la localidad encabezó la lista de los 15 mejores destinos turísticos del mundo de 2019, según clasificación de los lectores de la revista estadounidense de viajes Travel & Leisure.



De acuerdo con la publicación, la urbe vietnamita ocupó la primera posición con un puntaje de 90,31 sobre un total de 100, lo que se atribuyó a la amabilidad de su gente, la cultura, el patrimonio y la comida.



El 16 de julio, Hoi An se convirtió una vez más en foco del mundo cuando la hermosa imagen de la pagoda Cau, símbolo de más de cuatro siglos de este patrimonio mundial, fue honrada por Google en su página de inicio con hermosos dibujos de la artista Shanti Rittgers.



Hoy, al recorrer las pequeñas calles, a los visitantes les gusta ver que el tiempo se ha detenido en cada techo de tejas, en las paredes y las pequeñas puertas, imágenes del pasado que reflejan una edad de oro de la antigua Hoi An.

Hoi An ya no es actualmente un puerto comercial, pero aún conserva su estilo, a la vez elegante y bullicioso. Después de cientos de años, sus huellas se aprecian en la vida de la gente. A lo largo de las orillas del río Hoai, las tiendas y los mercados están abiertos desde la mañana hasta la noche, mientras los barcos suben y bajan por el río.



Sus habitantes son conocidos por el talento y la destreza comercial. En las calles, cada casa es una tienda que vende de todo, desde alimentos y bebidas, hasta bordados, artículos de cuero, recuerdos y artesanías. La ciudad tiene una arteria específicamente para vender linternas, que son un símbolo de Hoi An. Por la noche, las calles brillan con sus luces de colores.



El lugar es ideal para amantes de la cultura, de la culinaria y de las compras. Cada año, la pequeña ciudad de casi dos kilómetros cuadrados recibe millones de visitantes de todo el mundo.



Los viajeros son atraídos por las deliciosas pero económicas comidas callejeras, que incluyen cao lau (fideos de arroz, sabrosas rebanadas de cerdo asado, brotes de soja, verduras frescas y galletas crujientes servidas con una salsa ligera), fideos de Quang (sopa de fideos de arroz con camarones, carne de cerdo y verduras), arroz con pollo, pan de Hoi An, tartas de khoai (harina de arroz frita con camarones, carne de cerdo y brotes de soja), albóndigas, carne de cerdo a la parrilla y dulce de tofu.



La ciudad tiene tiendas de sastrería y cuero que pueden entregar un pedido al día siguiente, desde una simple camisa o un elegante ao dai, hasta una bolsa o un par de zapatos.



A menos de 30 kilómetros de Hoi An, los visitantes pueden explorar destinos turísticos populares, como el antiguo pueblo de la cerámica de Thanh Ha, el de verduras de Tra Que, el bosque de cocos de Cam Thanh, las islas de Cham, el santuario de My Son, las playas de Cua Dai y My Khe, las montañas de los cincos elementos de Ngu Hanh Son y el resort Ba Na Hill./.







