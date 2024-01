Quang Nam, Vietnam (VNA)- El casco antiguo de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, anunció su ingreso en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, informó el periódico Nhan Dan (Pueblo).En el acto celebrado anoche, el presidente del Comité Popular de Hoi An, Nguyen Van Son, hizo hincapié en los factores básicos para el reconocimiento de Hoi An como Patrimonio de la Humanidad en 1999, entre ellos la riqueza arquitectónica de su casco antiguo, un colosal tesoro de valores culturales inmateriales integrado por pueblos de artesanía tradicional, bellas artes y géneros de arte popular, y la hospitalidad de sus gentes.Repasó las orientaciones de desarrollo de la localidad en los últimos más de 20 años, incluidas la de considerar a la cultura como núcleo y factor clave de su progreso socioeconómico, la toma de iniciativa para adaptarse a las tendencias de la época, el impulso a la innovación y la creatividad, y el favorecimiento del desarrollo sostenible.Ello ha dado como frutos la revitalización de numerosos valores culturales y su incorporación al turismo, apreció, y destacó el empeño constante de la ciudad en la formación de artistas para los géneros tradicionales.Señaló también el respaldo del gobierno local a la participación de la comunidad empresarial en la creación de espectáculos para diversificar las ofertas turísticas y elevar la estatura de la cultura de Hoi An, además de su atención a conservar las aldeas de oficios y desarrollar los espacios de creatividad.Por todo ello, tras ser seleccionada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo junto con Da Lat como candidatas a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, la localidad optó por presentar su candidatura en el ámbito del arte popular con el objetivo de promover sus puntos fuertes inherentes e intercambiar experiencias con otras ciudades, señaló.Tras completar su solicitud en julio de 2023, Hoi An fue inscrita en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO el 31 de octubre de 2023, un acontecimiento de vital importancia ya que ayuda a promover la marca de la ciudad y a difundir sus valores culturales únicos, dijo Van Son./.