En Nha Trang (Fuente:VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- Entre las 19 islas de Nha Trang, Hon Tre es la de mayor área, con 36 kilómetros cuadrados, y su principal elevación es de unos 460 metros. El lugar, que conserva muchos aspectos vírgenes, posee clima tropical templado con vegetación natural diversa, playas de aguas cristalinas privadas con arena blanca y fina que serpentean alrededor de la isla.



Con un terreno especial, Hon Tre es como un escudo ubicado en alta mar para cubrir la bahía de Nha Trang y volverla hermética y apacible. Hay allí una convergencia de impresionantes ventajas para el turismo de la ciudad costera de Nha Trang.



En Hon Tre, los visitantes no pueden perder la oportunidad de hospedarse en la cadena de resorts Vinpearl, de cinco estrellas, y disfrutar del sistema de servicios “todo en uno”, como el parque temático VinWonders Nha Trang, con cientos de juegos. Especialmente, el Zipline Vinpearl Nha Trang posee tres récords principales: el viaje más largo y empinado, el salto desde tierra más alto de Vietnam, el trineo de montaña más prolongado del sudeste asiático, además de una colina, Van Hoa, con miles de flores exóticas, el abrumador Tata Show, un área de juegos AR/VR (realidad virtual/realidad aumentada), cientos de experiencias refrescantes en un parque acuático de nivel mundial, campo de golf de 18 hoyos, centro de convenciones, teatro y complejo de entretenimiento y gastronomía de primera clase, entre otros atractivos.

Más recientemente, el parque ofrece una experiencia única con el submarino turístico Vinpearl Submarine Nha Trang. La embarcación posee el primer diseño especial de vidrio transparente del mundo, que brinda a los pasajeros una vista infinita de 360 grados del lecho marino, como si estuvieran perdidos en el mundo oceánico de las películas más taquilleras del mundo. Los visitantes no necesitan poseer habilidades de buceo ni usar pesados trajes especializados, incluso pueden posar cómodamente con ángulos de vidas virtuales únicos en el corazón del océano.



El buque es un submarino eléctrico que apenas hace ruido, no contamina el medio ambiente ni afecta la vida marina. Esta no es solo una experiencia imprescindible para los exploradores, sino que también contribuye a influir en la conciencia y alentar a las personas a proteger el medio ambiente marino.



Vinpearl Submarine Nha Trang tiene una longitud de 15,4 metros, pesa 55 toneladas y dispone de capacidad para 22 pasajeros, un conductor y un copiloto, y puede funcionar a profundidades de hasta 100 metros. Posee un moderno sistema de aire acondicionado y ofrece una vista panorámica del mundo marino por vidrio acrílico de alta calidad, de 140 milímetros de espesor.



Además, al venir a Vinpearl Nha Trang, los turistas definitivamente deben conocer el centro gastronómico y de entretenimiento Imperial Club Nha Trang. El lugar es como una magnífica residencia real sobre las verdes laderas de Hon Tre, con vistas a la romántica bahía. Allí converge la quintaesencia culinaria de los cinco continentes. Recomendamos probar los platos de mariscos frescos en el restaurante Ozone Seafood o la cocina china sofisticada en el Bach Giai. Otras instalaciones modernas de esparcimiento, como karaoke o bolos, son también atractivos que vale la pena experimentar.



Vinpearl Nha Trang ha contribuido a que el turismo de Nha Trang- Khanh Hoa sea más conocido entre los turistas nacionales e internacionales. Con el deseo de alcanzar el nivel mundial, en el futuro próximo la marca Vinpearl continuará expandiéndose, contribuyendo a aumentar el atractivo y la competitividad del turismo de Vietnam./.