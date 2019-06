Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Un foro especializado para impulsar el desarrollo de la marca comercial, el ranking, y el proceso de internacionalización de las universidades vietnamitas se celebró en esta capital, según informó una fuente oficial.Justin Tay, director general en Asia de la revista británica Times Higher Education (THE), se refirió durante el simposio, efectuado la víspera, a estudios, investigaciones y pronósticos sobre las perspectivas de desarrollo de las escuelas superiores del país sudesteasiático, que alcanzan amplia difusión en medios internacionales.El periodista expresó su confianza en que algunas entidades vietnamitas puedan ser incluidas en el futuro en la clasificación de universidades mundiales que realiza el THE .Por su parte, Pham Quang Hung, jefe del Departamento de Cooperación Internacional, del Ministerio Nacional de Educación y Formación, hizo alusión al propósito de que más universidades nacionales participen en el programa de THE, para demostrar sus compromisos por ganar prestigio a partir de una mayor calidad de su enseñanza.THE es una organización internacional que informa sobre asuntos relacionados con la Educación Superior, cuyo criterio es altamente valorado por los científicos e investigadores de todo el mundo.Dicho organismo registra un total de mil 258 universidades, de 86 países en el mundo, incluidas en su clasificación de este año.Con el mismo fin, el miércoles último se efectuó un foro similar en Ciudad Ho Chi Minh, el cual fue de gran interés para las universidades de la región survietnamita.-VNA