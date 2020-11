Hanoi (VNA) - La Exhibición de Libros Surcoreanos fue inaugurada en Hanoi, gracias a la cooperación entre el Centro de Cultural de ese país en Vietnam y el Instituto Surcoreano para la Promoción de la Cultura de Publicaciones.

Exhibición de Libros Surcoreanos titulada "Vietnam - Corea del Sur , conectados a través de las páginas"

Realizado bajo el tema "Vietnam - Corea del Sur, conectados a través de las páginas", el evento se extenderá hasta el 5 de diciembre y presenta 20 obras surcoreanas publicadas en Vietnam en ambos idiomas, así como 60 libros del país norasiático que ganaron varios premios internacionales como Bologna RaGaZzi Award, The Golden Apple of the BIB, Astrid Lindgren, entre otros.

Además, en marco de la exhibición, el Club de Literatura surcoreana organizará una serie de actividades nombrada "El barco de literatura", donde participan los autores vietnamitas y profesores de las universidades para compartir sus puntos de vista sobre el tema./.