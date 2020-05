(El presidente Ho Chi Minh visitó a los agricultores de la provincia de Bac Kan, Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam, 16 may (VNA)- Una exposición de pósteres se inauguró en la provincia centrovietnamita de Nghe An con motivo del 130 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, bajo auspicio del Departamento local de Cultura, Deportes y Turismo.



La exhibición presenta 115 carteles de artistas profesionales y aficionados, seleccionados de los concursos de pósteres en el país, con el fin de difundir ampliamente a los funcionarios y pobladores sobre el espíritu de lucha, construcción y defensa nacional, así como promover el estudio y seguimiento de la ideología, la moral y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh.



Las obras también se refieren a los grandes logros de la revolución vietnamita bajo el liderazgo del Tío Ho y el Partido Comunista de Vietnam, y resaltaron los enormes aportes del presidente Ho Chi Minh durante la lucha pasada por la independencia y liberación nacional.



Al intervenir en el acto inaugural, el director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, Ho Mau Thanh, enfatizó que la muestra constituye una oportunidad para que cada persona comprenda mejor la vida y obra del líder supremo del pueblo vietnamita e impulse el patriotismo de las jóvenes generaciones.



Como parte del evento, extendido hasta el próximo 30 de mayo, el comité organizador entregó premios a los ganadores de los concursos de pósteres en saludo al 130 aniversario del natalicio del Padre de la Independencia./.

