Escena del evento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente (CP) de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam inició hoy aquí su reunión 38 bajo la conducción de su presidenta, Nguyen Thi Kim Ngan.La cita se centrará en analizar los contenidos que se someterán al debate durante el VIII período de sesiones del Parlamento, y en la consideración de otros asuntos importantes.Según la agenda, los miembros del CP abordarán los proyectos de las leyes Empresarial (modificada), de Inversión (enmendada) y también el reajuste y complementación del artículo 3 de la legislación de Gestión y Uso de Armas, Artefactos Explosivos y Herramientas de Apoyo, así como una resolución sobre la suspensión piloto de consejos populares a nivel de barrio de Hanoi.Asimismo, evaluarán informes socioeconómicos y presupuestarios, entre ellos el referido a la viabilidad del proyecto del aeropuerto Long Thanh, y debatirán también sobre el uso del fondo recaudado por la oferta de bonos gubernamentales para la implementación de la parte extra de algunos proyectos.Por otro lado, los integrantes del CP observarán también la resolución de aprobación del Tratado complementario al otro firmado en 1985 sobre la planificación fronteriza entre Vietnam y Camboya y la versión complementaria en 2005, el Protocolo sobre la demarcación de áreas contiguas y colocación de hitos limítrofes, y la solución de propuestas de los votantes, así como atenderán quejas y denuncias de los ciudadanos.Abordarán también los preparativos para el VIII período de sesiones de la AN, la designación de embajadores, el reajuste de los límites administrativos de las provincias de Hai Duong, Thanh Hoa y Bac Ninh, el uso del presupuesto para el despliegue de proyectos importantes del país, y la garantía de la reserva de arroz.En la cita, el vicepresidente y también secretario general del Frente de la Patria, Hau A Lenh, rindió cuenta acerca de la acumulación de propuestas de electores y pobladores, sobre la base de las cuales, propuso prestar atención al avance infraestructural de áreas apartadas y de residencia de las etnias minoritarias.Por otra parte, exhortó a las provincias a cumplir las orientaciones del Gobierno sobre el desembolso de la inversión pública, garantizar la transparencia y la eficiencia de los proyectos, así como a perfeccionar el sistema de leyes correspondientes.Propuso al Gobierno, los ministerios y localidades asegurar el orden social y político, reforzar la lucha contra la delincuencia y el control de los extranjeros inmigrantes, para evitar su residencia ilegal o la compra de terrenos con carácter sensible en relación con la defensa.Mientras, el gabinete encargó a los ministros involucrados adoptar con prontitud soluciones destinadas a proteger el entorno y disminuir la contaminación atmosférica; mientras que el Frente de la Patria se responsabilizará de la supervisión del personal.De acuerdo con el balance sobre solución de quejas y denuncias de votantes, dado a conocer por el jefe de la Comisión de Aspiración del Pueblo del CP, Nguyen Thanh Hai, el 98,97 por ciento de las dos mil 200 propuestas fueron atendidas.De las 14 mil 400 mil quejas y denuncias que responden a los criterios requeridos, el Parlamento transfirió más de seis mil casos a los órganos pertinentes para su solución.En la sesión vespertina, el CP abordará algunos asuntos financieros y presupuestarios.La reunión 38 de esa instancia parlamentaria se prolongará hasta el 17 de octubre próximo./.