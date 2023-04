Acto de inauguración (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La firma de movilidad verde e inteligente GSM (Green - Smart - Mobility) puso oficialmente en funcionamiento hoy en Hanoi el primer servicio de taxi eléctrico puro en Vietnam, Xanh SM.El evento marca el comienzo de una nueva era de taxis: inteligentes, libres de humo, silenciosos y respetuosos con el medio ambiente.Al intervenir en el acto de inauguración, Nguyen Manh Quyen, vicepresidente del Comité Popular de Hanoi, destacó que el taxi eléctrico es una de las soluciones avanzadas, que brinda muchos beneficios a la comunidad, pues contribuye a reducir la contaminación de aire y acústica, así como a ahorrar energía y costes para los usuarios.El despliegue del servicio de taxi eléctrico en Hanoi no solo afirma la determinación de la ciudad y la respuesta y cooperación de las empresas, particularmente GSM, en la promoción del desarrollo sostenible del transporte; sino también aporta a materializar el compromiso de Vietnam de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aseveró.Nguyen Van Thanh, director ejecutivo de GSM, dijo que GSM , en general, y Taxi Xanh SM, en particular, nacieron en respuesta a la meta nacional sobre el cambio climático, con la cual se busca disminuir las emisiones de los medios de transporte.Taxi Xanh SM ofrece un nuevo estándar de servicio de transporte con una calidad excepcional, no solo para servir a las personas sino también para conectar y formar un ecosistema de movilidad ecológica e inteligente en todo Vietnam.A partir del 14 de abril de 2023, los clientes pueden reservar fácilmente los servicios de Taxi Xanh SM a través de la línea directa nacional, 19002088, al igual que los servicios de taxi tradicionales, o mediante la aplicación Taxi Xanh SM en App Store y Google Play.Los pasajeros también pueden tomar autos directamente en todos los centros comerciales de Vincom, espacios públicos alrededor de la ciudad o en las calles. En mayo venidero, Taxi Xanh SM se puede reservar a través del servicio BeVinFast en la aplicación Be.Además del acceso conveniente y diverso, Taxi Xanh SM brinda a los clientes dos opciones de servicio: GreenCar - taxi estándar y LuxuryCar - taxi premium. GreenCar se lanza con el VinFast VF e34 en el color azul cian característico de la compañía, mientras que LuxuryCar usa el VinFast VF 8 en sus lujosos colores originales.En la primera fase, Taxi Xanh SM comenzará a operar con 500 VF e34 y 100 VF 8 en Hanoi. En un futuro cercano, la compañía agregará el modelo VinFast VF 5 Plus a la flota de GreenCar y, en función de las demandas reales de los clientes, aumentará la cantidad de automóviles en ambos segmentos de servicio.Taxi Xanh SM es la primera compañía de taxis puramente eléctricos de Vietnam, que brinda servicios de transporte de pasajeros en su totalidad por vehículos eléctricos VinFast. Esta generación de taxis es silenciosa y no emite carbono, lo que beneficia a la salud pública y al medio ambiente. Los automóviles también están equipados con varias funciones de entretenimiento inteligente, que ofrece a los pasajeros experiencias agradables en cada viaje.Con un equipo de conductores altamente capacitados y profesionales, Taxi Xanh SM se compromete a brindar una calidad de servicio de cinco estrellas a los clientes.Según el plan, Taxi Xanh SM abrirá en Ciudad Ho Chi Minh en el corriente mes y cubrirá al menos cinco provincias y ciudades de todo el país este año./.