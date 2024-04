La directora de la OGE, Nguyen Thi Huong, habla en la cita (Foto: tuoitre.vn)

Hanoi (VNA)- El Censo de Población y Vivienda a mediano plazo de 2024, lanzado hoy, incluirá por primera vez a los extranjeros como sujetos de encuesta.En el acto de lanzamiento, en Hanoi, la directora de la Oficina General de Estadísticas (OGE), Nguyen Thi Huong, dijo que se trata de un estudio a gran escala para reunir información sobre la vivienda, y se centrará en los sujetos que habitan en hogares residenciales.La OGE estudiará a la población de residencia habitual de facto en los hogares, incluidos los que pertenecen a las fuerzas armadas y los extranjeros que actualmente viven aquí, subrayó.El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre población y vivienda como base para evaluar la implementación del plan de desarrollo socioeconómico en el período 2021-2025, con proyección a la elaboración del plan para 2026-2030, monitorear el cumplimiento por parte del Gobierno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU), y servir a las estadísticas de población a nivel nacional y local, precisó.La recopilación de información se lleva a cabo del 1 al 30 de este mes, abarcando 63 provincias y ciudades en todo el país, agregó.Matt Jackson, representante en jefe del Fondo de Población de la ONU en Hanoi, afirmó que Vietnam se encuentra en un período de rápido crecimiento socioeconómico.La implementación exitosa del Plan de Desarrollo Socioeconómico para el período 2021-2025 y los programas sectoriales, así como el Plan de Acción Nacional para la materialización de los ODS hasta 2030, depende en gran medida de sistemas estadísticos y de datos confiables y de calidad para construir, realizar, monitorear y evaluar el progreso en la consecución de objetivos socioeconómicos y de desarrollo sostenible, argumentó.Por tal motivo, el Censo de Población y Vivienda a medio plazo de 2024 juega un papel importante, especialmente en el contexto de que Vietnam se convirtió en el decimoquinto país más poblado del mundo con más de 100 millones de habitantes, acentuó, y añadió que la nación indochina está experimentando considerables cambios demográficos, debido a su rápido ritmo de envejecimiento poblacional.Esta encuesta recopilará informaciones importantes que no están disponibles en las bases de datos de población actuales ni en otras fuentes de datos administrativos, como el historial reproductivo de las mujeres, la mortalidad, la migración, el desequilibrio de género al nacer, discapacidad, matrimonio/matrimonio infantil, nivel educativo, fuerza laboral y vivienda, enfatizó Jackson.Según la OGE, la información privada se mantendrá confidencial de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Estadística y otros documentos legales relacionados. Los datos de la encuesta tienen fines estadísticos únicamente, no están relacionados con cuestiones de residencia permanente, residencia temporal y recaudación de impuestos, y no se utilizarán para otros fines.Los resultados del censo intermedio se darán a conocer entre noviembre y diciembre de 2024./.