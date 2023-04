Can Tho, Vietnam (VNA)- La embajadora de Suecia en Vietnam, Ann Måwe, mostró el deseo de su país de estudiar el entorno empresarial en la ciudad survietnamita de Can Tho, en particular, y en el delta del río Mekong, en general, durante un encuentro hoy aquí con el vicepresidente del Comité Popular municipal Nguyen Thuc Hien.En la cita, las dos partes discutieron las medidas encaminadas a mejorar la cooperación bilateral en comercio, inversión, educación y formación.De acuerdo con la diplomática, varias empresas suecas están interesadas en la región del delta del Mekong y quieren conocer más sobre proyectos de recolección de desechos y contaminantes que causan polución y afectan el tráfico fluvial, para reducir la contaminación y crear mejores condiciones de transporte fluvial para la región.La Embajada de Suecia continuará trabajando con las empresas suecas para abordar las dificultades vinculadas con la inversión en Can Tho, y compartirá informaciones para ayudar a las empresas vietnamitas a facilitar las exportaciones al país europeo, agregó.A su vez, Thuc Hien señaló que las exportaciones de Can Tho el año pasado a Suecia alcanzaron 1,43 millones de dólares, principalmente arroz, productos acuáticos, ropas y artículos agrícolas. En el primer trimestre de este año, la cifra llegó a los 410 mil dólares.Can Tho desea aprovechar las oportunidades del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) para impulsar los lazos comerciales bilaterales, particularmente en áreas de su ventaja como el arroz, las frutas y los productos acuáticos, dijo.Expresó su esperanza de que luego de la visita, los socios suecos desarrollen la cooperación y la inversión con la ciudad de Can Tho en campos de interés mutuo, especialmente en la respuesta al cambio climático y el crecimiento verde.Con diversas ventajas en la agricultura, Can Tho desea recibir el apoyo de Suecia en la aplicación de la transformación digital y tecnología avanzada para lograr una producción agrícola eficiente, popularizar el potencial de la ciudad, las ventajas y las políticas de atracción de inversiones a las empresas suecas, destacó.Thuc Hien también propuso que la embajadora ayude a las conexiones de oferta y demanda en línea o directas entre los importadores suecos y los productores y exportadores de arroz, mariscos, productos agrícolas y alimentos procesados de Can Tho.Respecto a la educación y formación, Can Tho espera que Suecia aumente las becas para estudiantes y profesores en universidades y colegios para mejorar sus conocimientos y habilidades en la nación europea./.