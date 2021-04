La actriz vietnamita Hoang Phuong (Fuente: thanhnien.vn)

Hanoi (VNA) - “Invisible Love”, una película coproducida por el Estudio de cine I de Vietnam y la empresa cultural Hong Nhat de origen chino, ha recibido cinco premios en los festivales de cine internacionales.

En el Festival de París, la actriz vietnamita Hoang Phuong que desempeña el rol protagónico, ganó el premio Mejor Actor Internacional 2021 (Best International Actor). Además, la cinta obtuvo el Premio para la Mejor Película Internacional 2021 (Best Narrative Feature Film), y Premio a Mejor Coproducción Internacional 2021 (Best International Collaboration).

La obra recibió, además, dos galardones en el festival de cine independiente americano, The Indie Fest, a la Mejor Película Asiática (Award of Merit) y Mejor Dirección de Arte (Award of Excellence).

“Invisible Love” narra la historia de una muchacha vietnamita en un hospital durante la década de 1930, el período colonial francés. Su búsqueda del amor solo le trajo tragedia y al final, se dio cuenta que el único hombre que la amaba era el que no le exigía nada./.

VNA