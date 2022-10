Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Consulado General de Japón en Ciudad Ho Chi Minh firmó un acuerdo para proporcionar 130 instrumentos musicales a la ciudad survietnamita de Can Tho , como parte del programa nipón de ayuda no reembolsable a la cultura.Los instrumentos, valorados en unos 75 mil dólares, serán entregados al colegio de Artes y Cultura de Can Tho a través de la Unión de Organizaciones de Amistad local.Al dirigirse a la ceremonia de firma, el cónsul general nipón en esta metrópolis sureña, Watanabe Nobuhiro, indicó que las universidades y colegios en la urbe de Can Tho, en el delta del Mekong, han compartido una asociación de larga data con Japón.Se espera que la colaboración prospere aún más a medida que más empresas del países esteasiático invierten en Vietnam, dijo.Reveló que en 2023 se realizarán múltiples actividades en ambos países para celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales.Le Thi Thanh Giang, presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad de Can Tho, expresó su esperanza de que Japón implemente más programas similares para ayudar a impulsar el desarrollo socioeconómico local./.