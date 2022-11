Can Tho (VNA)- La Organización de Promoción Comercial de Japón (JETRO) desea invertir en los campos de educación, infraestructura y agricultura de alta tecnología en la ciudad survietnamita de Can Tho, dijo hoy su representante adjunto de la entidad en Vietnam, IDA Koji.La filial de la JETRO en Ciudad Ho Chi Minh organizó un viaje de trabajo a Can Tho, en aras de actualizar información de la situación socioeconómica, a la par de realizar visitas a algunas áreas.A partir de ahí, JETRO actuará como un puente que conecta a las empresas del país del Sol Naciente con la urbe de Can Tho en un futuro próximo.En esta ocasión, Duong Tan Hien, vicepresidente permanente del Comité Popular local, informó a la delegación japonesa sobre las ventajas geográficas y de infraestructura de Can Tho