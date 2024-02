Coloridas conservas de coco (Foto proporcionada por Nguyen Thi Thom)

Hanoi (VNA) - Hoy en día, muchos jóvenes de Hanoi buscan la preciosa belleza tradicional con formas modernas de celebrar el Tet (Año Nuevo Lunar) a su manera, pero conservando la identidad usual de la festividad más importante del año.

En el bullicioso ambiente de fin de año, para darle más significado al tradicional Tet, muchos jóvenes van a la cocina a preparar platos como confituras y dulces para garantizar la seguridad sanitaria y crear actividades para conectarse entre los miembros de la familia.

Por eso la joven Nguyen Thi Thom (21 años, comuna de Lien Ha, distrito de Dan Phuong, en las afueras de Hanoi) planeó con entusiasmo abrir un taller de dulces en su pequeña casa.

Ella compartió: "Me gustan mucho las actividades familiares, pero la gente no siempre tiene tiempo para reunir a todos los miembros, solo el Tet logra esa concurrencia, así que quiero hacer las cosas más significativas y emotivas por mi cuenta. Entonces, durante los últimos dos o tres años, he preparado conservas de frutas para mi familia y parientes".

“Cada vez que se hornea un lote de pasteles o se termina la elaboración de frutas confitadas, un aroma agradable flota por toda la casa. Luego, los miembros compiten para probar nuevos platos y elogiar su delicia. Siento que puedo celebrar el Tet con un mes de anticipación”, dijo.

Además, Thom también prepara personalmente pollo y carne de res secos para que los disfrute su familia.

Los platos que los jóvenes preparan con un mes de antelación para que sus familias celebren el Tet.

Al igual que Thom aprecia las bellezas tradicionales, Nguyen Anh Tuan (27 años, residente en el distrito de Hoang Mai, Hanoi) elige la creatividad y la modernidad en el dinero de la suerte del Tet como su propia manera de celebración del esta festividad. Él mismo es una persona creativa, por lo que le gusta aplicar su habilidad a los objetos asociados con el Tet.

Tuan expresó: "Diseño especialmente mis propios sobres para el dinero de la suerte con elementos de flores de albaricoque, flores de durazno y caras de tambores de bronce para destacar a mi familia, así como a mi propio proyecto".

La Generación Z es la generación que nació y creció con el desarrollo de Internet, por lo que muchos jóvenes también eligen celebrar el Tet en un estilo "industrializado" pero aún aprecian el Tet a su manera. Actualmente, en Internet hay muchos vendedores reputados de alimentos, conservas de frutas y alimentos procesados, que ayudan a las personas ocupadas a comprar productos del Tet fácilmente.

Como joven ocupada, Do Thi Anh Thu (que reside en Cau Giay, Hanoi) expresó: “El Tet sólo es divertido cuando regresas a casa, y no quiero que mis familiares tengan que preparar demasiados platos, por eso le doy prioridad a las compras del Tet en tiendas en línea para ahorrar tiempo. Esto también me ayuda a tener más tiempo para pasar con mi familia, comer, contar historias, revisar recuerdos y reír felizmente”.

En la vida moderna, el Tet tradicional es variado y aparece en muchas formas diferentes gracias al nuevo pensamiento de los jóvenes. Sin embargo, los hechos demuestran que todavía aprecian los valores tradicionales y siempre quieren preservarlos y promoverlos./.

VNA