Nghe An, Vietnam (VNA) - Como parte del Campamento de Verano 2019, jóvenes expatriados vietnamitas visitaron hoy la provincia central de Nghe An, tierra natal del presidente Ho Chi Minh.

Los connacionales residentes en Ultramar ofrecieron inciensos en la Plaza Ho Chi Minh, rindieron homenaje a Hoang Thi Loan, madre del extinto líder de la revolución vietnamita, y recorrieron las reliquias históricas de Kim Lien.Nguyen Khanh Ly, estudiante en Rusia, expresó su admiración y respeto a las idea, ética y estilo de vida del Tío Ho, como le llama cariñosamente el pueblo de Vietnam.A su vez, Nguyen Gia Linh, quien regresa de Bulgaria, exhortó a los jóvenes residentes en el país y en el exterior a fomentar el amor hacia la Patria y contribuir a la construcción y defensa nacional.Además de la provincia de Nghe An, los participantes, cuyas edades oscilan entre 16 y 24 años, recorrerán sitios históricos y culturales en Hanoi, Thai Nguyen, Nghe An, Ha Tinh, Quang Tri, Quang Nam, Da Nang, Quang Ngai y Ninh Thuan, informó Pham Thi Kim Hoa, jefa del Departamento de Información de Asunto Culturales, del Comité Estatal sobre Vietnamitas Residentes en el Extranjero.De acuerdo con lo programado, los jóvenes entregarán, en la provincia de Ha Tinh, obsequios a familiares de 10 conocidas muchachas mártires, quienes cayeron combatiendo en el cruce de tres vías de Dong Loc, para asegurar la transportación de suministros desde el norte hacia el sur del país durante la pasada guerra contra las tropas estadounidenses, precisó.Agregó que se reunirán también con los huérfanos en Quang Ngai, y los niños con dificultades económicas en Ninh Thuan, así como participarán en diversos intercambios con otros habitantes de la localidad, en particular con representantes de la juventud de la nación indochina.Iniciados en 2004, los Campamentos Veraniegos de Vietnam atrajeron hasta la fecha a casi dos mil jóvenes vietnamitas, residentes en más de 30 países y territorios del mundo.Este evento anual tiene entre sus principales objetivos ayudar a los expatriados a conocer más sobre la cultura e historia de su país de origen.-VNA