Quang Binh, Vietnam (VNA) Los residentes jóvenes vietnamitas en el extranjero figurarán mensajeros para promover las imágenes de cultura, país y gente de Vietnam, en general, y de la provincia central de Quang Binh, en particular, así como serán un puente de conexión para la amistad y relaciones entre la nación indochina y otros países.



Así lo expresó Ho An Phong, vicepresidente del Comité Popular de Quang Binh, durante un encuentro con representantes de una delegación de jóvenes residentes connacionales en el exterior, quienes participan en el Campamento de Verano de Vietnam 2022.



Ho An Phong subrayó que su localidad lleva las características típicas de la región central de Vietnam, donde residen muchos grupos étnicos, por lo que la tradición cultural resulta bastante diversa con un tesoro de artes folklóricas.

En particular, Quang Binh deviene una tierra dotada por la naturaleza con paisajes maravillosos, incluidos el Parque nacional Phong Nha-Ke Bang, reconocido por la UNESCO como patrimonio natural mundial en julio de 2003, donde se encuentra la cueva de Son Doong, la más grande en el orbe.



En los últimos años, gracias a los mecanismos y políticas flexibles y adecuadas, la provincia ha atraído muchos proyectos grandes en numerosos campos de inversores nacionales y extranjeros, como contribución al desarrollo socioeconómico de Quang Binh, apuntó.



Con anterioridad, los participantes juveniles en el Campamento de Verano de Vietnam 2022 recorrieron el monumento dedicado al Presidente Ho Chi Minh en Quang Binh, rindieron homenaje en la tumba del General Vo Nguyen Giap y visitaron el centro de protección social local, entre otros.



El Campamento de Verano de Vietnam 2022 se inauguró el 22 del presente mes en la provincia central de Nghe An bajo el auspicio del Comité Estatal sobre connacionales en ultramar del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Popular local.

La campaña cuenta con la participación de 107 jóvenes vietnamitas que residen en 25 países y territorios, quienes son valorados como ejemplos destacados en diversos sectores, con aportes al desarrollo de la comunidad de coterráneos en el exterior.



En el marco del evento, que durará 16 días, se efectuarán muchas actividades en nueve ciudades y provincias del país, incluidas visitas a sitios paisajísticos e históricos, programas caritativos y ambientales, concursos y seminarios./.