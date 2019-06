La isla de Binh Hung (Fuente: gody.vn)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- Ubicada en la comuna de Cam Binh, de la ciudad de Cam Ranh, la provincia central de Khanh Hoa, la isla de Binh Hung es considerada figurativamente como una nueva “perla” entre los destinos turísticos atractivos de Vietnam.El islote de Binh Hung se esconde bajo los pies del paso a lo largo del camino costero Binh Tien - Vinh Hy. Este lugar es famoso por las playas de fina arena blanca y las aguas frescas y cristalinas. Binh Hung, denominada también Hon Ty o Hon Chut, sigue manteniendo intacta su belleza natural.Las playas en Binh Hung son de poca profundidad, lo que permite a los turistas descubrir arrecifes de coral a unas decenas de metros de la costa donde el nivel del agua alcanza solo al pecho. Además, pueden contemplar una estampa esplendida compuesta de rocas de diferentes figuras y colores. Los pobladores locales viven de la explotación de recursos marinos, especialmente de la cría de langostas. Las casas adyacentes en distintas filas con la vista hacia el mar y las vías comunales limpias atraen a los excursionistas.La isla de Binh Hung es visitable durante todo el año, aunque es recomendable evitar la temporada de huracanes en los meses de septiembre y octubre, para disfrutar plenamente de su viaje. La época ideal para viajar a Binh Hung es en verano, cuando el mar está en calma y el paisaje muestra su pleno encanto.Desde Ciudad Ho Chi Minh o Hanói, pueden viajar a Cam Ranh en avión, autobús o tren. De la ciudad de Cam Ranh, pueden seguir por la carretera nacional 1A hacia Ninh Thuan, luego por unos 15 kilómetros de la nueva carretera de Binh Lap - Binh Tien hasta la playa de Bai Kinh - Binh Hung.Si la ruta empieza en la ciudad de Phan Rang, deben recorrer unos 57 kilómetros por la carretera 702 hasta la intersección de Vinh Hy, y luego, girar a la izquierda y seguir 13 kilómetros más por la nueva vía para llegar a Bai Kinh. Mientras, el viaje a la isla de Binh Hung desde la de Binh Ba durará unos 60 minutos en barco, un vehículo fácil de alquilar.La isla de Binh Hung es bastante pequeña, por lo que se tarda solo medio día en descubrirla. Si desean bucear en arrecifes de coral o nadar, pueden reservar tours en hogares que viven en la isla. El precio de alquiler de barco es de un millón a un millón y medio de dongs vienamita (unos 50 dólares), con opciones de tour privado y tour compartido .Los servicios de homestay han florecido en los últimos tiempos, entre los cuales resalta Lost Station, un homestay ubicado a pocos metros de la playa. Se trata de un alojamiento clásico y lujoso, desde el diseño hasta los utensilios de hogar, que permitirá a los turistas vivir de nuevo su infancia. Además, los excursionistas pueden alojarse en una de las posadas por unos 70 mil dongs vietnamita (unos 3 dólares) por noche por persona.Las playas Binh Tien y Bai Kinh y el faro de Hon Chut son los destinos que no se deben perder al visitar la isla de Binh Hung.La playa Bai Kinh es donde pisan por primera vez los visitantes en el islote Binh Hung. Este es el lugar de transbordo de los barcos para navegar hacia las islas cercanas y la tierra firme. Es un área favorable para el desplazamiento de los excursionistas.Después de pasar por un pequeño camino hacia la montaña Hon Bu, pronto estarán presentes en el faro de Hon Chut de más de 100 años de existencia ubicado enfrente de la bahía de Cam Ranh. Desde esta torre, pueden percibir el bullicio del puerto de Cam Ranh, al oeste, donde desembarcan los buques cargueros y dirigir su vista hasta el inmenso mar, al este, donde aparecen algunos pequeños barcos pesqueros en el horizonte.Si tienen tiempo, deben realizar un recorrido por la cueva Tau (cueva de barcos), un refugio de los barcos de los huracanes. Además, miles de salanganas acuden a esta gruta para construir sus nidos, por ello, se domina isla Yen, que es el nombre en vietnamita de esta ave asiática.Además, este lugar ofrece a los vacacionistas innumerables manjares, tales como langosta y erizo de mar. Existen tres géneros de langosta, el rojo, el verde y el estampado. Estos crustáceos son fáciles de criar y tienen alto valor de exportación por lo que son medios de subsistencia de los autóctonos.La elaboración de langostas es sencilla. Se puede cocinarlas a vapor y a la parrilla o prepararlas con arroz glutinoso, su sabor y olor seducen a los gourmets. Mientras, el erizo de mar, conocido como cau gai o nhum en el idioma vietnamita, es también una comida fácil de preparar, se puede comer cruda con mostaza y lima o cocinar a la parrilla con aceite y cebollinoDurante su visita a Binh Hung, pueden degustar otros platos más emblemáticos de este lugar, tales como banh xeo, un tipo de crepe crujiente rellenado de camarones e hierbas, que se sirve con salsa de pescado, y banh can, una especialidad sureña que consiste en pequeños panqueques hechos con huevos de codorniz, cocinados en pequeñas bandejas de arcilla.Es recomendable viajar ligero de equipaje y usar ropa de algodón, fina y fresca. No se deben olvidar de llevar bañador, ya que no podrán resistirse a la belleza de la playa, protector solar, sombrilla e impermeable para estar siempre preparado para enfrentarse a los cambios inesperados del tiempo. – VNA/Nhan Dan