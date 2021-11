Lago Truc Bach

El Templo Quan Thanh (Fuente: VNA)

Calle Thanh Nien (Fuente: VNA)

VNA

Hanoi (VNA)- El lago de Truc Bach, situado adyacente al del Oeste, se localiza al sur de la antigua aldea de Truc Bach, actual barrio de Quan Thanh, distrito de Ba Dinh, Hanoi.Apareció en el siglo XVII, cuando la población de las aldeas de Yen Hoa (actual Yen Phu) y Yen Quang (ahora calle de Quan Thanh) construyó un dique para convertir una porción del lago del Oeste en un estanque para criar peces. Desde entonces, el lago de Truc Bach fue notificado en las bibliografías antiguas.Según lo escrito en el libro ¨Tay Ho Chi¨, al sur del lago existía la aldea de Truc Yen, famosa por su trabajo artesanal en la confección de cortinas de bambú, por lo que las familias de esta área sembraron tantas de esas plantas que el sitio llegó a parecer un bosque.En la dinastía del señor Trinh Giang (1729 – 1740), se construyó en la región un palacio llamado Vien Truc Lam, que luego se convirtió en lugar de detención de sirvientas imperiales acusadas de algún delito, quienes tenían que tejer seda para ganarse la vida. El tejido con la marca ¨Seda de la Aldea de Bambú¨ ganó fama rápidamente por su belleza y tersura.En los alrededores del lago de Truc Bach hay numerosas reliquias históricas y construcciones arquitectónicas típicas, como el templo de Quan Thanh en la zona suroccidental, y la pagoda de Chau Long (en la calle de Chau Long), construida en la dinastía de Tran, donde la princesa del rey Tran Nhan Tong (1279 – 1293) pasó su vida religiosa. En el área se localiza, además, el templo de An Tri, dedicado a Uy Do, un héroe en la lucha contra los invasores Quan.En tres de sus lados, el lago está flanqueado por calles cubiertas de casas; solamente la orilla occidental encara la calle de Thanh Nien, un sitio donde la gente puede contemplar su serenidad y belleza. Al norte del lago se encuentra un cerro con el templo de Cau Nhi.En 2000, el lago de Truc Bach fue planificado y mejorado con un círculo de calles llamadas de Truc Bach y Tran Vu , conectando los dos extremos de la calle de Thanh Nien. Los bancos del lago fueron reconstruidos con piedras y las aceras pavimentadas con losas. Además, en sus alrededores se plantaron pequeños jardines con rosas, margaritas y céspedes, y las filas de sauces llorones y bambúes hacen que luzca más bello y romántico.Al visitar el lago de Truc Bach, puede disfrutarse de una taza de café Trung Nguyen en restaurantes cercanos, contemplar el paisaje o remar en sus aguas para ir a la aldea productora de bronce de Ngu Xa, el templo de Quan Thanh, las pagodas de Than Quang y Tran Quoc, o el mercado de Chau Long.Hoy día, el lago de Truc Bach, el parque de Ly Tu Trong, el lago del Oeste y la calle de Thanh Nien constituyen un armonioso complejo de sitios pintorescos que fascina a cualquier visitante a Hanoi.-VNA