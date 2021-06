Nghe An, Vietnam (VNA)- Las asociaciones de Agricultores y de Periodistas de esta provincia centrovietnamita lanzaron un concurso de fotografía denominado: "Agricultores de Nghe An siguen las enseñanzas del Tío Ho".Según el Comité organizador, los participantes deben presentar fotografía s que destacan los logros de los campesinos locales en la emulación productiva y la reducción sostenible de la pobreza, al igual que en la construcción de la nueva ruralidad y la garantía de la seguridad y defensa nacional.Reflejar los nuevos modelos de aplicación de alta tecnología y técnicas avanzadas en la producción y reestructuración económica, también es un tema del concurso Las obras concursantes deben capturar momentos únicos del trabajo y de la vida cotidiana, así como de las actividades culturales, artísticas y deportivas de los agricultores de este territorio.Otro tema del certamen es resaltar los ejemplos de los individuos y colectivos sobresalientes de los movimientos campesinos y de la campaña de aprendizaje y seguimiento del pensamiento, la moral y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh.Por otro lado, los participantes deben reflejar la tradición de apoyo mutuo de los agricultores locales para superarse y avanzar en la vida, el trabajo, la producción y el desarrollo económico, así como en la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y la construcción de la vida cultural.El presidente del Comité Popular de Nghe An, Nguyen Quang Tung, dio a conocer que el propósito del concurso es diversificar los métodos divulgativos sobre los trabajos de la Asociación de Agricultores y los movimientos campesinos de la provincia, a la par de elevar el sentido de responsabilidad de todas las instancias, las ramas y la sociedad hacia la clase campesina.Según el funcionario, la actividad busca reconocer, además, las contribuciones del campesinado de Nghe An al desarrollo de la agricultura y de la construcción de las nuevas áreas rurales y urbes modernas./.