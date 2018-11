Alumnos vietnamitas (Fuente: VNA)

Hai Duong, Vietnam, (VNA)- Las autoridades de la provincia norvietnamita de Hai Duong anunciaron hoy la edición 48 del Concurso juvenil internacional de composiciones epistolares de la Unión Postal Universal (UPU).En esta ocasión los participantes deberán escribir una carta sobra una persona a la que admiren, ya sea un héroe, una celebridad, un líder, entre otros.La convocatoria está abierta para los escolares vietnamitas menores de 15 años de edad. Los trabajos deben ser escritos a mano en forma de prosa, con menos de mil palabras y no pueden estar publicados en los periódicos o libros.El mejor trabajo (el original anexo a la versión en inglés o francés) será enviado a la UPU para competir a nivel internacional.Antes de la convocatoria, tuvo lugar un acto para honrar a Nguyen Thi Bach Duong, alumna de octavo grado en la escuela Nguyen Trai, en esta provincia, quien ganó el máximo premio a escala nacional y el tercera internacional de la edición anterior con el tema: “Imagínate que fueras una carta que viaja en el tiempo. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a tus lectores?”.La premiación oficial tuvo lugar en la ciudad suiza de Bern. El máximo título se confirió a la chipriota Chara Phoka, de 13 años, y el segundo lugar lo mereció José Duarte, un niño portugués de 10 años.El Ministerio de Información y Comunicación y el Comité Popular de Hai Duong entregaron en la ocasión certificados de mérito y obsequios para la joven y su maestra de literatura vietnamita, Tran Thi Quynh Diep.Bach Duong, de 14 años de edad, se convirtió en la tercera estudiante de Vietnam en obtener dicho galardón. La primera fue Ho Thi Hieu Hien, oriunda de la ciudad central de Da Nang, que ganó el concurso en 2010, y la segunda fue Nguyen Thi Thu Trang, ganadora de la 45 edición en 2016.Bach Duong personalizó la carta enviada en 1987 por un editor del periódico estadounidense The Sun a un niño de ocho años de edad para responder a su pregunta sobre la existencia o no de Papá Noel.Con un estilo de expresión sencillo, emocionado y humanitario, la estudiante incorporó en la obra sus mensajes sobre el amor hacia la infancia, especialmente a los niños desfavorecidos. La carta de Bach Duong manifiesta el deseo de un mundo sin conflictos, violencia, pobreza y desigualdad.El concurso internacional data de 1971 y constituye una excelente forma de promover la alfabetización y desarrollar el sentido de la escritura entre los jóvenes.Vietnam se integró a la UPU en 1976 y asiste al concurso juvenil de composiciones epistolares desde 1987. El país ha ganado en dos ocasiones el máximo galardón de la competencia internacional. - VNA