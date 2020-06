Legisladores de Vietnam debaten temas de personal durante IX período de sesiones (Fuente: VNA)

Hanoi, 11 jun (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam (XIV legislatura) continuó hoy su IX período de sesiones con debates centrando en el trabajo del personal.Bajo la dirección de la presidenta del Parlamento, Nguyen Thi Kim Ngan, los legisladores discutieron candidatos para la presidencia del Consejo Nacional Electoral y la liberación de Vuong Dinh Hue del puesto de Viceprimer Ministro, y de Nguyen Thanh Hai como miembro del Comité Permanente de la Asamblea Nacional.La presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, fue elegida como jefa del Consejo Electoral con el 98,1 por ciento de los votos a favor.Mientras tanto, el 97,7 por ciento y el 97,9 por ciento de los diputados acordaron despedir a Vuong Dinh Hue y Nguyen Thanh Hai de los respectivos puestos del Viceprimer Ministro y miembro del Comité Permanente de la AN.Los legisladores luego aprobaron tres proyectos de resolución sobre los asuntos antes mencionados.También en la sesión matutina, analizaron en grupos un proyecto de resolución sobre la reducción del impuesto a las ganancias corporativas en 2020 para las empresas, cooperativas, unidades públicas no comerciales y otras organizaciones, y un proyecto de ley revisado sobre protección del medio ambiente.Durante la sesión de la tarde, los diputados debatieron el ajuste de la política de inversión para la construcción de algunos tramos de la autopista Norte-Sur para 2017-2020.Deliberaron la lista de vicepresidentes y miembros del Consejo Nacional Electoral y candidatos para la membresía del Comité Permanente de la AN.Los legisladores tienen previsto continuar mañana con las discusiones sobre estos asuntos y examinar algunos mecanismos y políticas especiales de presupuesto y finanzas de Hanoi.El programa del objetivo nacional sobre el desarrollo socioeconómico en zonas habitadas por minorías étnicas y montañosas para 2021-2030 también se presentará ese día.La reunión se transmitirá en vivo en los canales nacionales de radio y televisión y en el canal de televisión de la AN./.