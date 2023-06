Hanoi (VNA) El libro titulado "Bac Ho voi cac Tong thong My" ( Tío Ho con presidentes de EE. UU.) brinda una idea de los esfuerzos diplomáticos del difunto líder por establecer relaciones con EE. UU. en los primeros años de su viaje para buscar un camino para la liberación nacional hasta sus últimos años como líder de la revolución vietnamita.El volumen de Vo Van Loc, publicado recientemente por la Editorial Política Nacional Su That (Verdad), consta de ocho capítulos, que reflejan las dos etapas de la lucha diplomática del Presidente Ho Chi Minh a través del envío de cartas oficiales, despachos y artículos, a siete presidentes estadounidenses (Wilson, Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon).Durante el período 1919-1946, el Tío Ho envió cartas a tres presidentes de Estados Unidos: Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman, expresando siempre su deseo de establecer relaciones amistosas y aliadas con el país norteamericano. Sin embargo, las expectativas del Presidente Ho Chi Minh y del Gobierno de la República Democrática de Vietnam no se cumplieron ya que los presidentes estadounidenses no lograron recibir los mensajes que el líder vietnamita quería transmitir.La segunda parte aborda el período de 1947 a 1969 con cuatro presidentes estadounidenses: Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon. Durante este tiempo, EE. UU. pasó de una intervención indirecta a librar directamente una guerra que infringía la integridad territorial, el derecho a la autodeterminación, la independencia y la libertad de Vietnam. En tales circunstancias, el Presidente Ho Chi Minh tuvo que cambiar de actitud. Continuó enviando cartas y telegramas, entre otras formas de comunicación, para llevar a cabo una lucha diplomática flexible pero resuelta para condenar y criticar las acciones agresivas del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, continuó expresando la buena voluntad y los esfuerzos del Gobierno vietnamita por buscar una solución pacífica, que pusiera fin a la guerra y al derramamiento de sangre para ambos pueblos.Este libro atestigua el hecho de que el Presidente Ho Chi Minh fue un genial diplomático y un gran líder revolucionario de Vietnam./.