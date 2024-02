Los funcionarios de Hanoi rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA

Hanoi (VNA) – Con motivo del 94° aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam PCV ) (3 de febrero), una delegación de dirigentes del Partido, Estado, Asamblea Nacional, Gobierno y Frente de la Patria depositaron ofrendas florales y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo en Hanoi.Formaron parte de la comitiva el primer ministro Pham Minh Chinh, el presidente de la Asamblea Nacional Vuong Dinh Hue, y la miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido y jefa de la Comisión de Organización del Comité Central del PCV, Truong Thi Mai.También se les unieron el ex secretario general del PCV, Nong Duc Manh; el ex presidente Nguyen Xuan Phuc; los ex presidentes de la Asamblea Nacional Nguyen Van An y Nguyen Sinh Hung, miembros del Buró Político, secretarios del Comité Central del Partido, los vicepresidentes del Estado, vicepresidentes de la Asamblea Nacional y viceprimeros ministros, junto con muchos líderes actuales y anteriores del Partido, el Estado, ministerios, sectores y agencias centrales.Los delegados mostraron su profunda gratitud a los enormes méritos del Presidente Ho Chi Minh, quien fue fundador y líder del PCV, fuerza pionera de la clase obrera, los trabajadores y el pueblo vietnamita.Con posterioridad, los dirigentes del Partido y del Estado colocaron ofrendas florales en homenaje a los héroes y mártires en el Monumento conmemorativo colocado en la calle de Bac Son de Hanoi.El mismo día, las delegaciones de la Comisión Central Militar y Ministerio de Defensa, la Comisión Central de Seguridad Pública y Ministerio de Seguridad Pública también depositaron flores ante el Mausoleo de Ho Chi Minh y el Monumento dedicado a los Héroes y Mártires./.