Thai Binh, Vietnam (VNA)- Las autoridades de esta provincia norvietnamita intensifican hoy la gestión de las pesquerías y monitoreo de la faena en el mar, como parte de los esfuerzos por lograr el levantamiento de la tarjeta amarrilla, que se aplica al sector acuático del país, por parte de la Comisión Europea La Dirección de Pesca del país realizó inspección con respecto a las actividades desplegadas por Thai Binh para agilizar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ), mediante el chequeo de proceso de control de los buques pesqueros que ingresaron a los puertos y del registro de datos sobre la explotación de recursos marítimos.Según Hoang Minh Giang , jefe de la Departamento provincial de Pesca, hasta el momento, la localidad reporta un total de 763 embarcaciones pesqueras con informaciones registradas en la base nacional de datos VNFishbase.Por otra parte, datos oficiales indican que hay 174 buques pesqueros elegibles para certificados de seguridad alimentaria y 692 embarcaciones con licencias de pesca en la localidad.Las autoridades locales subrayaron que, hasta la fecha, Thai Binh no ha registrado ningún caso de violación de aguas extranjeras.Con el fin de contribuir a los esfuerzos de todo el país para encaminarse al levantamiento de la “tarjeta amarilla”, la provincia exigió a los órganos pertinentes completar el registro de datos de la flota local y garantizar la instalación de sistemas de seguimiento de buques a todas las embarcaciones de Thai Binh, a la par de intensificar el patrullaje y control de cooperación intersectorial./.