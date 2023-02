Bosque de melaleuca Tra Su en el distrito de Tinh Bien, An Giang . (Foto:VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- Esta provincia survietnamita ha planeado una serie de actividades para impulsar el turismo y convertirse en uno de los principales destinos en el delta del río Mekong En ese sentido, An Giang tiene como objetivo recibir en el presente año a ocho millones de visitantes para ingresar así 231,5 millones de dólares.Con el fin de lograr esa meta, el sector se centrará en mejorar la calidad de los servicios mediante el desarrollo de infraestructura y recursos humanos y la creación de un entorno turístico seguro, civilizado y hospitalario.Nguyen Khanh Hiep, director del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, dijo que la llamada industria de ocio local continuará popularizando las imágenes de la tierra y la gente de An Giang en los medios de comunicación y las redes sociales, a la par de promover la conectividad turística con otras localidades del delta del Mekong y Ciudad de Ho Chi Minh.Asimismo, An Giang diseñará nuevos recorridos para conectar lugares de interés destacados locales, diversificar y aumentar el valor agregado de los productos y organizar más eventos de promoción y estímulo del consumo con motivo de las grandes festividades y aniversarios, señaló.Además, para convertir el turismo en un sector económico clave, la provincia seguirá invirtiendo en infraestructura para atender la demanda de los visitantes y, sobre todo, realizará más cursos de capacitación para mejorar la calidad del personal, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, según el funcionario.En 2022, An Giang atrajo a 7,5 millones viajeros, un 127 por ciento más que el año anterior y equivalente al 163 por ciento del objetivo del año pasado. La provincia ingresó 200 mil millones de dólares por servicios turísticos, un aumento del 119 por ciento respecto al año anterior y un 57 por ciento más que la meta anual./.