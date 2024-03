An Giang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia sur vietnam ita de An Giang celebró una conferencia para revisar su cooperación con la provincia camboyana de Takeo en 2023 y establecer direcciones para el primer semestre de este año.Las dos partes acordaron durante la cita la víspera continuar promoviendo la cooperación integral en gestión de la línea contigua, demarcación y colocación de marcadores fronterizos, seguridad social y orden en las zonas fronterizas, agricultura, comercio, educación, cultura, turismo, atención médica, transporte, asuntos de frente y búsqueda y repatriación de restos de los mártires.El vicepresidente del Comité Popular de An Giang, Le Van Phuoc subrayó que las dos provincias continuarán aplicando el Tratado Suplementario del Tratado sobre la Delimitación de las Fronteras Nacionales de 1985 y el Suplementario de 2005, y el Protocolo sobre demarcación de fronteras terrestres y colocación de marcadores firmados por los dos países, el 5 de octubre de 2019, reconociendo la finalización del 84% de la demarcación fronteriza y la plantación de marcadores.Van Phuoc también reveló un plan de desarrollo de infraestructura para facilitar el comercio transfronterizo. Tras la aprobación del gobierno vietnamita, la provincia preparará una propuesta para convertir la puerta fronteriza auxiliar Bac Dai - Bak Dai en la principal, dijo.En la primera mitad de 2024 se seguirá colaborando en cuestiones de seguridad. An Giang y Takeo planean luchar conjuntamente contra los delitos y las actividades de contrabando, realizar patrullas conjuntas y abordar actividades ilegales como el cultivo y la invasión a través de la frontera. Además, los hospitales de distrito, pueblo y ciudad de An Giang mantendrán su política de proporcionar atención médica a los ciudadanos camboyanos.Las dos partes prometieron también continuar los esfuerzos por repatriar los restos de los combatientes voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron sus vidas en el campo de batalla camboya no y de crear condiciones favorables para los procedimientos de cruce fronterizo, garantizando el movimiento fluido de ciudadanos, vehículos y otras actividades.El año pasado, el volumen de negocios total a través de las puertas fronterizas internacionales de Tinh Bien - Phnom Den y Vinh Hoi Dong - Kampong Krosang entre las dos provincias alcanzó un importante hito de mil millones de dólares./.