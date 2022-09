La Bahía de Ha Long (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Superando una serie de estándares y criterios internacionales en la industria del turismo, muchos lugares de Vietnam han sido reconocidos como algunos de los principales destinos del mundo. Con motivo del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), echemos un vistazo a los principales lugares de Vietnam que han ganado en muchas categorías de viajes votadas por famosas agencias de medios.1. La Bahía de Ha LongCon miles de magníficas islas, la bahía de Ha Long ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.Algunos sitios web de viajes famosos describen la bahía de Ha Long como una maravillosa combinación de montañas de piedra caliza y playas de aguas cristalinas. CNN ha incluido a la bahía de Ha Long en la lista de los veinticinco destinos turísticos más bellos del planeta.2. Sa PaSa Pa (Lao Cai) es una de las primeras opciones de los turistas internacionales cuando deciden visitar Vietnam. Sa Pa también ha sido galardonada muchas veces en categorías de turismo organizadas por agencias de medios famosas, el clima fresco, un paisaje que aún conserva muchas características salvajes y el bajo nivel de gasto ayuda a Sa Pa ser cada vez más famosa.3. El Parque Nacional Cuc PhuongEl Parque Nacional Cuc Phuong ganó recientemente el título de "Parque Nacional Líder de Asia" por cuarto año consecutivo en la ceremonia de premiación regional de Asia y Oceanía de los Premios de viajes mundiales 2022 (World Travel Awards).4. El Complejo paisajístico Trang An (Ninh Binh)Considerada como una "bahía de Ha Long en tierra", Trang An (provincia de Ninh Binh) atrae a los turistas por sus montañas de piedra caliza y cuevas naturales con 50 cuevas transacuáticas que conectan 31 valles.5. La Cueva Son DoongEl Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang posee la maravilla natural más famosa y especial de Vietnam, la cueva natural de Son Doong, la más grande del mundo.6. Da NangEn los últimos años, la ciudad costera de Da Nang ha sido incluida en la lista de muchos sitios web de viajes. Según TripAdvisor, la ciudad costera del centro de Vietnam es uno de los destinos más atractivos del mundo que se debe visitar una vez en la vida.7. Hoi AnCNN Travel calificó a la ciudad antigua de Hoi An como un paraíso para los amantes de la fotografía, la comida y la arquitectura. En la lista publicada por Tourpia, la ciudad de Hoi An es uno de los lugares con los canales más bonitos del mundo.8. La Bahía de Nha TrangLos sitios web de turismo extranjeros comparan la bahía de Nha Trang con la Perla del Lejano Oriente y la han votado como una de las bahías más hermosas del mundo. No solo posee hermosos paisajes, playas, bahías de aguas cristalinas e islas grandes y pequeñas, Nha Trang (Khanh Hoa) también tiene muchos lugares pintorescos, áreas de entretenimiento y turismo de clase mundial.9. Phu QuocLa “Isla de las Perlas” de Phu Quoc es uno de los regalos naturales de Vietnam. Según el diario italiano La Republica "Phu Quoc es un pequeño paraíso con una larga extensión de arena blanca que abraza el mar azul". VNA/VOV