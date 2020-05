Hanoi, 12 may (VNA) - El Tribunal Popular de alto nivel en Hanoi anunció hoy el veredicto del juicio de apelación contra Tran Van Minh y Van Huu Chien, expresidentes del Comité Popular de la ciudad central de Da Nang, y sus cómplices, en un caso de manejos indebidos en relación con viviendas públicas.

Los acusados en el juicio (Foto: VNA)

El jurado rechazó las apelaciones presentadas por Tran Van Minh, presidente del Comité Popular de Da Nang en el período 2006-2011, y Phan Van Anh Vu, ex presidente de la Junta Directiva de la empresa Bac Nam 79, mientras se reducen las condenas para Van Huu Chien, ex presidente del Comité Popular de Da Nang en el período 2011-2016, y algunos otros acusados.



En consecuencia, se mantuvo la pena de prisión de 17 años para Tran Van Minh, por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los bienes del Estado que causaron pérdidas y despilfarro, y otros cinco años por transgredir las reglas de administración de tierras.



El tribunal también confirmó la pena de 25 años de cárcel para Phan Van Anh Vu, incluidos 17 años por los mismos cargos. Sumado a sus castigos en otros casos, el sujeto tiene que pasar un total de 30 años tras las rejas.



Mientras tanto, Van Huu Chien recibe siete años de prisión por infringir las regulaciones sobre la gestión y el uso de los bienes del Estado, dos años menos que la pena dictada en el juicio de primera instancia, y tres años por transgredir las reglas de administración de tierras.



El ex vicepresidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Ngoc Tuan, también recibió una reducción de sus condenas con tres años de encarcelamiento por los mismos mencionados delitos.



Además, el tribunal condenó a otros individuos, exfuncionarios de Da Nang y exgerentes de diversas empresas en la ciudad, a penas de entre 18 meses y seis años de prisión.



Según el acta de acusación de la Fiscalía Popular Suprema, se trata de un caso de especial gravedad acontecido en Da Nang, y la mayoría de los acusados son exfuncionarios importantes de esa metrópolis.



Por motivos diversos, Van Minh y sus cómplices infringieron de forma grave las leyes y normas referentes a la gestión y uso de propiedades estatales y de terrenos, en el período 2006-2014, al favorecer a Anh Vu para obtener ganancias ilícitas, lo que causó grandes afectaciones al presupuesto estatal.



En particular, Van Minh respaldó a Anh Vu para que pudiese beneficiarse de los derechos de usufructo de diferentes bienes inmuebles públicos y proyectos relativos. Esas transgresiones provocaron una pérdida de más de 950 millones de dólares./.