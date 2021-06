Una clase de alfabetización para personas de minorías étnicas en la comuna de La Pan Tan, distrito de Mu Cang Chai, la provincia montañosa del norte de Yen Bai. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – En los últimos ocho años, las localidades vietnamitas han organizado clases para eliminar el analfabetismo a más de 300 mil personas de entre 15 y 60 años de edad.Tal información se dio a conocer por el Ministerio de Educación y Formación durante una conferencia en línea para hacer balance de ocho años de la implementación del proyecto “Construcción de una sociedad del aprendizaje en la etapa 2012-2020”.La reunión tiene como objetivo evaluar los resultados logrados, deficiencias y limitaciones; sobre esa base, plantearán objetivos y soluciones para el desarrollo del campo en los próximos años.En sus palabras, el viceministro de la cartera Nguyen Huu Do subrayó que gracias al proyecto, la red de establecimientos educativos se amplió a nivel nacional.El país cuenta ahora con 17 mil 459 centros de enseñanza, que brindan educación no formal para jóvenes y adultos, y más de 10 mil establecimientos comunitarios de aprendizaje, así como cinco mil 642 instalaciones de lengua extranjera e información.Vietnam también ha completado la universalización de la educación preescolar para niños de cinco años y la educación primaria para menores en edad escolar.En la siguiente fase de 2021 a 2030, trabajarán por promover un sistema educativo abierto, flexible y conectado, con vistas a garantizar que todos los pobladores tengan mismas oportunidades de acceder a una educación permanente de alta calidad. Vietnam alcanzó el estándar nacional de alfabetización en 2000, con el 94 por ciento de la población de entre 15 y 35 años alfabetizada, en comparación con más del 95 por ciento de la población que no sabía leer ni escribir en 1945.La tasa de alfabetización en este grupo de edad aumentó a 98,1 por ciento en 2016, según el Ministerio de Educación y Formación./.