El mercado Dong Ba, en Hue, Vietnam (Fuente: VNA)

Thua Thien- Hue, Vietnam (VNA)- El mercado de Dong Ba, en la ciudad de Hue, cabecera de la provincia centrovietnamita de Thua Thien-Hue, se esfuerza por promover la buena tradición existente, a la par de asimilar las experiencias para convertirse en uno de los destinos turísticos atractivos de la localidad y afirmar su posición como uno de los tres mayores mercados de Vietnam.

El mercado de Dong Ba se extiende por una superficie de más de 47 mil 600 metros cuadrados, desde el puente Gia Hoi hasta el Trang Tien. Un lado del mercado es el río Huong (Perfume) y el otro principal deviene la calle Tran Hung Dao. El sitio tiene una arquitectura cuadrada de tres pisos con más de dos mil 700 stands distribuidos en seis áreas y más de mil 800 comerciantes registrados.

Unas 60 categorías de productos, desde los de alta gama hasta los populares, generan puestos de trabajo para miles de trabajadores.

A menudo está repleto de compradores y vendedores todo el día, por lo que se le valora como un mercado con un gran flujo de bienes y personas.

No en balde Dong Ba se está convirtiendo hoy en un destino turístico-cultural de la ciudad imperial de Hue. La gente acude a este lugar no solo para comprar especialidades típicas de la urbe, como sombreros cónicos, dulces de sésamo, pasta de camarones agria, rollitos de primavera, mandarinas Huong Can, semillas de loto Tinh Tam; sino también para disfrutar de platos de arroz picante con mejillones en los puestos callejeros o sopa de fideos con carne de res.

Para muchos viajeros, el mercado de Dong Ba es como un Hue en miniatura. Actualmente se ha convertido en un lugar atractivo, que los turistas de todo el mundo no deben dejar de conocer cuando viajen a la provincia de Thua Thien-Hue./.